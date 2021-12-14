https://sputnik-georgia.ru/20211214/eksport-funduka-prines-gruzii-pochti-74-mln-dollarov-262855789.html

Экспорт фундука принес Грузии почти 74 млн долларов

Экспорт фундука принес Грузии почти 74 млн долларов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорта фундука увеличился на 33% 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T07:32+0400

2021-12-14T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 16,1 тысяча тонн фундука, стоимость которого составила 73,8 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта фундука увеличился на 4 тысячи тонн (33%), а стоимость увеличилась на 8,9 миллиона долларов (14%).ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 6 590 тонн, Германия – 3 124 тонны, Армения – 1 076 тонн, Китай – 780 тонн, Испания – 446 тонн, Чехия – 445 тонн, Россия – 358 тонн, Польша – 337 тонн, Литва – 284 тонны, Украина – 278 тонн.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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