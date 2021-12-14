https://sputnik-georgia.ru/20211214/gruzinskie-figuristy-vystupyat-v-komandnykh-sorevnovaniyakh-na-olimpiade-v-pekine-262836892.html

Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине

Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине

Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Впервые в истории Зимних Олимпийских игр сборная Грузии выступит в командных соревнованиях фигуристов, говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).Список участников командных соревнований составлен на основе рейтинга и количестве лицензий, завоеванных на олимпийских квалификационных турнирах.Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд: Россия, США, Канада, Япония, Китай, Италия, Германия, Чехия и Украина.В соревнованиях принимают участие по шесть представителей от каждой сборной – одиночники (мужчина и женщина), танцевальная пара и спортивная пара.Впервые в истории грузинского фигурного катания, наши спортсмены завоевали олимпийские лицензии во всех видах программы. На Играх в Пекине Грузию представят: Морис Квителашвили и Алина Урушадзе в индивидуальных соревнованиях, спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, фигурное катание