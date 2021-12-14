https://sputnik-georgia.ru/20211214/gruzinskie-figuristy-vystupyat-v-komandnykh-sorevnovaniyakh-na-olimpiade-v-pekine-262836892.html
Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T11:17+0400
2021-12-14T11:17+0400
2021-12-14T11:17+0400
спорт
новости
грузия
фигурное катание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/36/247213630_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8712c7d966ade248f74547ac47686a07.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Впервые в истории Зимних Олимпийских игр сборная Грузии выступит в командных соревнованиях фигуристов, говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).Список участников командных соревнований составлен на основе рейтинга и количестве лицензий, завоеванных на олимпийских квалификационных турнирах.Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд: Россия, США, Канада, Япония, Китай, Италия, Германия, Чехия и Украина.В соревнованиях принимают участие по шесть представителей от каждой сборной – одиночники (мужчина и женщина), танцевальная пара и спортивная пара.Впервые в истории грузинского фигурного катания, наши спортсмены завоевали олимпийские лицензии во всех видах программы. На Играх в Пекине Грузию представят: Морис Квителашвили и Алина Урушадзе в индивидуальных соревнованиях, спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/36/247213630_90:0:1155:799_1920x0_80_0_0_17878013022cc7a69494255abec1c1ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, фигурное катание
Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik.
Впервые в истории Зимних Олимпийских игр сборная Грузии выступит в командных соревнованиях фигуристов, говорится в сообщении на сайте
Международного союза конькобежцев (ISU).
Список участников командных соревнований составлен на основе рейтинга и количестве лицензий, завоеванных на олимпийских квалификационных турнирах.
Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд: Россия, США, Канада, Япония, Китай, Италия, Германия, Чехия и Украина.
В соревнованиях принимают участие по шесть представителей от каждой сборной – одиночники (мужчина и женщина), танцевальная пара и спортивная пара.
Впервые в истории грузинского фигурного катания, наши спортсмены завоевали олимпийские лицензии во всех видах программы. На Играх в Пекине Грузию представят: Морис Квителашвили и Алина Урушадзе в индивидуальных соревнованиях, спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.