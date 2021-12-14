Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211214/gruzinskie-figuristy-vystupyat-v-komandnykh-sorevnovaniyakh-na-olimpiade-v-pekine-262836892.html
Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T11:17+0400
2021-12-14T11:17+0400
спорт
новости
грузия
фигурное катание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/36/247213630_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8712c7d966ade248f74547ac47686a07.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Впервые в истории Зимних Олимпийских игр сборная Грузии выступит в командных соревнованиях фигуристов, говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).Список участников командных соревнований составлен на основе рейтинга и количестве лицензий, завоеванных на олимпийских квалификационных турнирах.Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд: Россия, США, Канада, Япония, Китай, Италия, Германия, Чехия и Украина.В соревнованиях принимают участие по шесть представителей от каждой сборной – одиночники (мужчина и женщина), танцевальная пара и спортивная пара.Впервые в истории грузинского фигурного катания, наши спортсмены завоевали олимпийские лицензии во всех видах программы. На Играх в Пекине Грузию представят: Морис Квителашвили и Алина Урушадзе в индивидуальных соревнованиях, спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24721/36/247213630_90:0:1155:799_1920x0_80_0_0_17878013022cc7a69494255abec1c1ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, фигурное катание

Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине

11:17 14.12.2021
© Facebook / Georgian Figure Skating FederationФигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров
Фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия стали победителями сезона из серии Гран-При среди юниоров - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© Facebook / Georgian Figure Skating Federation
Подписаться на
Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд
ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Впервые в истории Зимних Олимпийских игр сборная Грузии выступит в командных соревнованиях фигуристов, говорится в сообщении на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Список участников командных соревнований составлен на основе рейтинга и количестве лицензий, завоеванных на олимпийских квалификационных турнирах.
Помимо Грузии, в этом виде олимпийской программы примут участие еще девять команд: Россия, США, Канада, Япония, Китай, Италия, Германия, Чехия и Украина.
В соревнованиях принимают участие по шесть представителей от каждой сборной – одиночники (мужчина и женщина), танцевальная пара и спортивная пара.
Впервые в истории грузинского фигурного катания, наши спортсмены завоевали олимпийские лицензии во всех видах программы. На Играх в Пекине Грузию представят: Морис Квителашвили и Алина Урушадзе в индивидуальных соревнованиях, спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальная пара Мария Казакова/Георгий Ревия.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:04Загруженность Кутаисского аэропорта продолжает увеличиваться
12:18Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги
11:48Ковид-статистика Грузии: за сутки 49 летальных исходов
11:17Грузинские фигуристы выступят в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988
10:49В Москве зафиксирован сильнейший за 28 лет снегопад
10:34"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
10:19Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
10:12Показатель ношения масок в Грузии по-прежнему низкий
09:20Курс лари на вторник – 3,1002 GEL/$1
09:01Внешнеторговый оборот Грузии вырос на четверть
08:33История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория
08:02Граждане Грузии смогут легально работать не только в Германии, но и в других странах
07:32Экспорт грузинских яблок продолжает расти
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:37"Человеком года-2021" журнал Time назвал Илона Маска
ВчераГрузия получит деньги на вакцинацию от ЕС
ВчераСаакашвили разрешили есть любую еду и назначили тренера
ВчераГрузия планирует наладить экспорт новой модели бронетранспортеров
ВчераРоссия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН на резолюцию по климату