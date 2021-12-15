https://sputnik-georgia.ru/20211215/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-278-262869315.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 278

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 278

За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 3 890 пациентов 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 278. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 898 079 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 890 человек, с начала пандемии – 844 875. Скончались 12 879.За сутки сделано 50 585 тестов, в том числе 31 630 на антиген и 18 955 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,48%, за последние 14 дней –7,46%, за последние семь дней – 6,96%.К этому времени в Грузии сделано 2 336 951 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 981.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 5 887, в ковид-гостиницах – 1 144.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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