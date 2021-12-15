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Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Хуже всего эпидемиологическое положение в столице – 1 444 инфицированных за сутки 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T12:31+0400
2021-12-15T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 278 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 898 079 случаев заболевания коронавирусом, 12 879 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 890 человек, с начала пандемии – 844 875.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 444 новых случая инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: На данный момент в Грузии 40 299 активных случаев заболевания, из них 5 887 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 472 пациентов тяжелое, из них 323 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 144 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 36 404 человека.В Грузии за последние сутки сделано 50 585 тестов на коронавирус: 31 630 – на антиген, 18 955 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 14 декабря, составляет 6,48%, за две недели – 7,46%, за семь дней – 6,96%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

12:31 15.12.2021
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили. Девушка в маске и с флагом Грузии
Акция протеста сторонников Саакашвили. Девушка в маске и с флагом Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Хуже всего эпидемиологическое положение в столице – 1 444 инфицированных за сутки
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 278 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 898 079 случаев заболевания коронавирусом, 12 879 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 890 человек, с начала пандемии – 844 875.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 444 новых случая инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 472
Шида Картли – 286
Самегрело - Земо Сванети – 231
Аджария – 189
Квемо Картли – 175
Кахети – 170
Самцхе-Джавахети – 103
Мцхета-Мтианети – 86
Гурия – 8
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
На данный момент в Грузии 40 299 активных случаев заболевания, из них 5 887 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 472 пациентов тяжелое, из них 323 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 144 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 человека проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 36 404 человека.
В Грузии за последние сутки сделано 50 585 тестов на коронавирус: 31 630 – на антиген, 18 955 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 14 декабря, составляет 6,48%, за две недели – 7,46%, за семь дней – 6,96%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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