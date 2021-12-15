https://sputnik-georgia.ru/20211215/kovid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-262871495.html

Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

Хуже всего эпидемиологическое положение в столице – 1 444 инфицированных за сутки 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T12:31+0400

2021-12-15T12:31+0400

2021-12-15T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 278 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 898 079 случаев заболевания коронавирусом, 12 879 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 890 человек, с начала пандемии – 844 875.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 444 новых случая инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: На данный момент в Грузии 40 299 активных случаев заболевания, из них 5 887 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 472 пациентов тяжелое, из них 323 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 144 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 33 человека проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 36 404 человека.В Грузии за последние сутки сделано 50 585 тестов на коронавирус: 31 630 – на антиген, 18 955 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 14 декабря, составляет 6,48%, за две недели – 7,46%, за семь дней – 6,96%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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2021

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19