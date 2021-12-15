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Левомеколь мазь: от чего помогает, цена, противопоказания
Левомеколь мазь: от чего помогает, цена, противопоказания
Мазь "Левомеколь" – комбинированное средство для наружного применения, обладающее широким спектром действия 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T14:11+0400
2021-12-15T14:11+0400
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Благодаря своей эффективности, обусловленной совокупностью ранозаживляющего препарата метилурацила и антибиотика хлорамфеникола (левомицетин) "Левомеколь" мазь пользуется большим спросом.Sputnik Грузия поинтересовался от чего помогает "Левомеколь" мазь, какие у нее противопоказания и сколько стоит востребованный препарат.От чего помогает"Левомеколь" мазь, способствующая заживлению различных ран и препятствующая размножению бактерий, давно используется в хирургическом, проктологическом и педиатрическом направлениях медицины.Мазь, обладающая тонизирующим, противомикробным и регенерирующим действиями, востребована и в стоматологии – она помогает в комплексном лечении заболеваний десен и ряда других стоматологических проблем.Помогает "Левомеколь" мазь при лечении ожогов, чтобы не допустить заражения раневой поверхности болезнетворными инфекциями, а также для ускорения заживления тканей. "Левомеколь" справляется и с воспалениями, которые могут повлечь нагноение раны. Мазь хорошо очищает место поражения как от гнойного отделяемого, так и от некротических клеток."Левомеколь" обладает антибактериальным и ранозаживляющим действием, поэтому широко используется в дерматологии, в частности, помогает в лечении угревой сыпи.Помогает мазь и при лечении геморроя – "Левомеколь" рекомендуется применять в случаях, когда из геморроидальных узлов выделяется кровь, так как она помогает снять воспаление и нейтрализовать патогенные бактерии, а также способствует регенерации тканей анального отверстия."Левомеколь" успешно применяют в гинекологии и урологии. Она помогает при воспалительной эрозии шейки матки, воспалении придатков матки, а также расхождении влагалищных швов после разрывов при родах или операций."Левомеколь" можно купить в любой аптеке без рецепта. Цена на мазь варьирует от 128 до 304 рублей.ПротивопоказанияМазь "Левомеколь", как и другие препараты, имеет противопоказания. Это повышенная чувствительность к компонентам препарата, индивидуальная непереносимость компонентов медикамента, грибковые поражения кожи, псориаз, склонность к аллергическим реакциям.В инструкции по применению мази "Левомеколь" указано, что в педиатрии препарат назначается, начиная с 3-х лет. Однако многие педиатры на основании безвредности мази разрешают ее применять с грудного возраста."Левомеколь" обычно хорошо переносится пациентами, но при передозировке, в случае применения мази более недели, могут возникнуть аллергические кожные реакции. Такие как гиперемия, жжение, зуд, крапивница, локальный отек, дерматиты в месте нанесения, при использовании влагалищных тампонов, может проявиться кандидоз.О несовместимости с другими лекарственными средствами не сообщалось.Так как "Левомеколь" принимается местно, не попадает в кровоток и не оказывает системного действия, то противопоказаний, кроме общих, для беременных женщин и мам, которые кормят малыша грудью, нет.P.S.: Несмотря на многоплановое лечебное воздействие средства "Левомеколь", специалисты советуют перед использованием мази обязательно проконсультироваться с врачом.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Левомеколь мазь: от чего помогает, цена, противопоказания

14:11 15.12.2021
© Pixabay / photo : Pixabay / ckstockphotoНе ведитесь: названы способы развода пациентов на деньги в клиниках
Не ведитесь: названы способы развода пациентов на деньги в клиниках - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© Pixabay / photo : Pixabay / ckstockphoto
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Мазь "Левомеколь" – комбинированное средство для наружного применения, обладающее широким спектром действия
Благодаря своей эффективности, обусловленной совокупностью ранозаживляющего препарата метилурацила и антибиотика хлорамфеникола (левомицетин) "Левомеколь" мазь пользуется большим спросом.
Sputnik Грузия поинтересовался от чего помогает "Левомеколь" мазь, какие у нее противопоказания и сколько стоит востребованный препарат.

От чего помогает

"Левомеколь" мазь, способствующая заживлению различных ран и препятствующая размножению бактерий, давно используется в хирургическом, проктологическом и педиатрическом направлениях медицины.
Мазь, обладающая тонизирующим, противомикробным и регенерирующим действиями, востребована и в стоматологии – она помогает в комплексном лечении заболеваний десен и ряда других стоматологических проблем.
Помогает "Левомеколь" мазь при лечении ожогов, чтобы не допустить заражения раневой поверхности болезнетворными инфекциями, а также для ускорения заживления тканей. "Левомеколь" справляется и с воспалениями, которые могут повлечь нагноение раны. Мазь хорошо очищает место поражения как от гнойного отделяемого, так и от некротических клеток.
"Левомеколь" обладает антибактериальным и ранозаживляющим действием, поэтому широко используется в дерматологии, в частности, помогает в лечении угревой сыпи.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Ситуация в России в связи с коронавирусом
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Помогает мазь и при лечении геморроя – "Левомеколь" рекомендуется применять в случаях, когда из геморроидальных узлов выделяется кровь, так как она помогает снять воспаление и нейтрализовать патогенные бактерии, а также способствует регенерации тканей анального отверстия.
"Левомеколь" успешно применяют в гинекологии и урологии. Она помогает при воспалительной эрозии шейки матки, воспалении придатков матки, а также расхождении влагалищных швов после разрывов при родах или операций.
"Левомеколь" можно купить в любой аптеке без рецепта. Цена на мазь варьирует от 128 до 304 рублей.

Противопоказания

Мазь "Левомеколь", как и другие препараты, имеет противопоказания. Это повышенная чувствительность к компонентам препарата, индивидуальная непереносимость компонентов медикамента, грибковые поражения кожи, псориаз, склонность к аллергическим реакциям.
В инструкции по применению мази "Левомеколь" указано, что в педиатрии препарат назначается, начиная с 3-х лет. Однако многие педиатры на основании безвредности мази разрешают ее применять с грудного возраста.
"Левомеколь" обычно хорошо переносится пациентами, но при передозировке, в случае применения мази более недели, могут возникнуть аллергические кожные реакции. Такие как гиперемия, жжение, зуд, крапивница, локальный отек, дерматиты в месте нанесения, при использовании влагалищных тампонов, может проявиться кандидоз.
О несовместимости с другими лекарственными средствами не сообщалось.
Так как "Левомеколь" принимается местно, не попадает в кровоток и не оказывает системного действия, то противопоказаний, кроме общих, для беременных женщин и мам, которые кормят малыша грудью, нет.
P.S.: Несмотря на многоплановое лечебное воздействие средства "Левомеколь", специалисты советуют перед использованием мази обязательно проконсультироваться с врачом.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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