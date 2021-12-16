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Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших
Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших
Больше всего случаев заражения зафиксировано в столице – 1 430 за сутки 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T12:16+0400
2021-12-16T12:16+0400
2021-12-16T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 123 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 39 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 901 202 случая заболевания коронавирусом, 12 918 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 215 человек, с начала пандемии – 849 090.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 430 новых случая инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 39 168 активных случаев заболевания, из них 5 882 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 476 пациентов тяжелое, из них 325 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 137 граждан помещены в ковид-гостиницы. 32 149 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 36 371 человек.В Грузии за последние сутки сделано 48 898 тестов на коронавирус: 31 214 – на антиген, 17 684 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 15 декабря, составляет 6,34%, за две недели – 7,39%, за семь дней – 6,86%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших
12:16 16.12.2021 (обновлено: 13:03 16.12.2021)
Больше всего случаев заражения зафиксировано в столице – 1 430 за сутки
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 123 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 39 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 901 202 случая заболевания коронавирусом, 12 918 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 215 человек, с начала пандемии – 849 090.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 430 новых случая инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 214
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.
На данный момент в Грузии 39 168 активных случаев заболевания, из них 5 882 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 476 пациентов тяжелое, из них 325 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 137 граждан помещены в ковид-гостиницы. 32 149 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 36 371 человек.
В Грузии за последние сутки сделано 48 898 тестов на коронавирус: 31 214 – на антиген, 17 684 – ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 15 декабря, составляет 6,34%, за две недели – 7,39%, за семь дней – 6,86%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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