Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211216/kovid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-o-zarazhennykh-i-pogibshikh--262901918.html
Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших
Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших
Больше всего случаев заражения зафиксировано в столице – 1 430 за сутки 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T12:16+0400
2021-12-16T13:03+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262898358_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_d2716c6dcf14e441ff639a712e01f824.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 123 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 39 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 901 202 случая заболевания коронавирусом, 12 918 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 215 человек, с начала пандемии – 849 090.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 430 новых случая инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 39 168 активных случаев заболевания, из них 5 882 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 476 пациентов тяжелое, из них 325 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 137 граждан помещены в ковид-гостиницы. 32 149 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 36 371 человек.В Грузии за последние сутки сделано 48 898 тестов на коронавирус: 31 214 – на антиген, 17 684 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 15 декабря, составляет 6,34%, за две недели – 7,39%, за семь дней – 6,86%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262898358_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8ee35738f7d8c502158b4d7b51263352.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших

12:16 16.12.2021 (обновлено: 13:03 16.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 едет по вызову
Скорая помощь 112 едет по вызову - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Больше всего случаев заражения зафиксировано в столице – 1 430 за сутки
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 123 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 39 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 901 202 случая заболевания коронавирусом, 12 918 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 215 человек, с начала пандемии – 849 090.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 430 новых случая инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 481
Аджария – 243
Самегрело - Земо Сванети – 214
Шида Картли – 211
Кахети – 170
Квемо Картли – 160
Мцхета-Мтианети – 96
Гурия – 88
Самцхе-Джавахети – 68
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.
На данный момент в Грузии 39 168 активных случаев заболевания, из них 5 882 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 476 пациентов тяжелое, из них 325 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 137 граждан помещены в ковид-гостиницы. 32 149 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 36 371 человек.
В Грузии за последние сутки сделано 48 898 тестов на коронавирус: 31 214 – на антиген, 17 684 – ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 15 декабря, составляет 6,34%, за две недели – 7,39%, за семь дней – 6,86%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:48"Танцевальные тапочки" за 700 долларов: Демна Гвасалия вновь удивил всех
12:31Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии
12:16Ковид-статистика в Грузии: последние данные о зараженных и погибших
12:02Евролига по баскетболу: 20 очков Шенгелия не помогли ЦСКА обыграть УНИКС
11:44Омбудсмен: вина Джапаридзе и Хазарадзе в отмывании денег не доказана
11:29Чемпионат Европы по регби – Грузия примет Россию в Тбилиси
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 123
10:39Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект
10:23Задержанным за сбор "общака" от таксистов в Тбилиси предъявлены обвинения
10:07Ссора между соседями в Восточной Грузии переросла в перестрелку: ранены три человека
09:36Возможно, "омикрон" уже в Грузии – Чхаидзе
09:20Курс лари на среду – 3,0978 GEL/$1
09:01Вузы в Грузии будут сами устанавливать плату за обучение
07:32Экспорт фундука принес Грузии почти 74 млн долларов
07:01Джагмаидзе: церковь не будет пропагандировать вакцинацию в Грузии
01:20В Грузии произошло землетрясение
00:24Пытали или не пытали? По жалобам Саакашвили ведется следствие
ВчераПроцесс авторизации детских садов в Грузии откладывается до 2030 года
ВчераНа волю с дипломом: женщины-заключенные овладевают профессиями
ВчераЗурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента