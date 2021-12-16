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Возможно, "омикрон" уже в Грузии – Чхаидзе
Возможно, "омикрон" уже в Грузии – Чхаидзе
Лабораторные исследования новых случаев инфицирования коронавирусом штамм "омикрон" пока не выявляли 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T09:36+0400
2021-12-16T09:36+0400
2021-12-16T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Возможно, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже проник в Грузию, но пока его не удалось идентифицировать, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе."Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим подвидом уже зафиксирована в Великобритании.Штамм коронавируса "омикрон" размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта" – ученые>>Эксперт предполагает, что вероятно "омикрон" не сразу станет доминирующим штаммом. В специалистов надежду вселяет тот факт, что из более 8 тысяч случаев заражения "омикроном" пока зарегистрирован всего один летальный исход."Единственное, что пока вселяет надежду, что ни одна из стран не сообщает о тяжелом течении болезни при заражении "омикроном". Факт, что из 8 тысяч случаев лишь один умерший. Не думаю, что "омикрон" более опасный, чем "дельта" вариант коронавируса", – сказал Чхаидзе.По его словам, новый штамм коронавируса отличается очень высокой скоростью распространения, он уже обнаружен в 77 странах мира.В Грузии продолжается пятая волна пандемии коронавируса, которая плавно перетекает в шестую. Ежедневно регистрируется от 3-4 тысяч случаев инфицирования и 40-50 умерших. Для того, чтобы противостоять наступающему "омикрону", в Грузии идет активная вакцинация бустер-дозой. Полный курс вакцинации прошли 36,9% взрослого населения страны, бустерную дозу сделали 37 017 человек.В Грузии официально пока не зарегистрирован ни один случай заражения новым штаммом.Общее число инфицированным в стране приближается к 900 тысячам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Возможно, "омикрон" уже в Грузии – Чхаидзе
Лабораторные исследования новых случаев инфицирования коронавирусом штамм "омикрон" пока не выявляли
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Возможно, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже проник в Грузию, но пока его не удалось идентифицировать, заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.
"Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим подвидом уже зафиксирована в Великобритании.
"Общее количество зарегистрированных случаев в мире 8 100, но факт, что число стран увеличивается с каждым днем. Возможно, что "омикрон" уже в Грузии, но мы пока не можем его идентифицировать", – сказал Чхаидзе.
Эксперт предполагает, что вероятно "омикрон" не сразу станет доминирующим штаммом. В специалистов надежду вселяет тот факт, что из более 8 тысяч случаев заражения "омикроном" пока зарегистрирован всего один летальный исход.
"Единственное, что пока вселяет надежду, что ни одна из стран не сообщает о тяжелом течении болезни при заражении "омикроном". Факт, что из 8 тысяч случаев лишь один умерший. Не думаю, что "омикрон" более опасный, чем "дельта" вариант коронавируса", – сказал Чхаидзе.
По его словам, новый штамм коронавируса отличается очень высокой скоростью распространения, он уже обнаружен в 77 странах мира.
В Грузии продолжается пятая волна пандемии коронавируса, которая плавно перетекает в шестую. Ежедневно регистрируется от 3-4 тысяч случаев инфицирования и 40-50 умерших. Для того, чтобы противостоять наступающему "омикрону", в Грузии идет активная вакцинация бустер-дозой. Полный курс вакцинации прошли 36,9% взрослого населения страны, бустерную дозу сделали 37 017 человек.
В Грузии официально пока не зарегистрирован ни один случай заражения новым штаммом.
Общее число инфицированным в стране приближается к 900 тысячам.
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