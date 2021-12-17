https://sputnik-georgia.ru/20211217/goroskop-na-segodnya-18-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262917068.html

Гороскоп на сегодня 18 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 18 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 18 декабря, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от... 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T09:52+0400

2021-12-17T09:52+0400

2021-12-17T09:52+0400

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252396948_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_1d795d6475726c053e5782c002c2782a.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Для Овнов 18 декабря станет переломным. У знака зодиака сегодня появится возможность избавиться от некоторых проблем, которые отнимали много сил и энергии. При желании они смогут кардинально изменить сегодня что-либо в своей жизни, но гороскоп рекомендует поспешных шагов не делать. Бытовые вопросы сегодня вы сможете решить легко и без лишних капиталовложений.Тельцам 18 декабря предложат новый проект, который позволит им в дальнейшем реализовать интересные творческие идеи. Но совершать сегодня спонтанные действия гороскоп не советует, чтобы не испугать партнеров. Тельцам следует быть бережливее, чтобы избежать финансовых проблем. На личном фронте знак зодиака ждет удача – любимый человек ответит взаимностью.По гороскопу 18 декабря Близнецы должны использовать для самореализации и деловых знакомств. Близнецам нужно научиться распределять более целесообразно свое время и использовать связи для укрепления служебного положения и получения финансовой поддержки. Гороскоп советует представителям знака зодиака сократить сегодня физическую нагрузку и поберечь свои силы.Раку 18 декабря предложат поучаствовать в интересном проекте – это поможет знаку зодиака приобрести новые знания и построить перспективы карьерного роста. Несмотря на финансовые поступления, материальное положение Раков все еще нестабильно, поэтому гороскоп напоминает знаку зодиака о разумной экономии. В личной жизни ожидаются долгожданные перемены.Львов 18 декабря работа поглотит полностью – они будут трудиться с полной отдачей, забыв обо всем остальном. Понять представителей знака зодиака, которые сегодня изъясняются заумными словами, будет сложно, поэтому гороскоп рекомендует им быть проще. Семейным Львам, чтобы избежать конфликтов, следует больше внимания уделить родным и близким. Уделить внимание нужно и здоровью.Девам 18 декабря успех гарантирован во всех делах. Деловое сотрудничество будет плодотворным, а командировка окажется очень выгодной. По гороскопу знак зодиака должен воздержаться сегодня от незапланированных трат – есть риск приобрести за большие деньги ненужные вещи. Повысить самооценку и улучшить фигуру помогут регулярные посещения тренажерного зала и бассейна.Весы 18 декабря смогут решить любые задачи. Упорство знака зодиака и способность найти верное решение проблем помогут достигнуть цели. Гороскоп не рекомендует брать сегодня кредиты и в целом иметь дело с деньгами – результаты надежд не оправдают. Весам нужно уделить время домашним делам и поддержать близких, которые испытывают потребность в их участии.Скорпионам 18 декабря добиться многого помогут активность и уверенность в себе. Очень кстати окажется и умение знака зодиака быстро и хорошо ориентироваться в потоке жизни. Скорпионам гороскоп советует не позволять себе сегодня необоснованные расходы, чтобы ситуация с деньгами не вышла из-под контроля. Для представителей знака зодиака наступает период влюбленности и романтики.Стрельцам 18 декабря нужно работать не покладая рук – это поможет не упустить нужный момент, который послужит карьерному росту. Все вопросы, в том числе и финансовые, знак зодиака сможет решить, если не будет впадать в меланхолию. Гороскоп рекомендует Стрельцам сегодня расслабиться и провести вечер в приятной компании, что благотворно отразится на самочувствии знака зодиака.Шансы Козерогов на успех 18 декабря увеличат предусмотрительность и смелость решений. Неожиданно откроется новое обстоятельство, которое знак зодиака сможет использовать в личных интересах. В семье могут возникнуть проблемы из-за занятости Козерогов и не хватки времени заняться домашними делами. Чтобы избежать конфликтов, гороскоп советует уделить время родным.Водолеев 18 декабря ждет удача – знаку зодиака сегодня могут предложить новую должность. Ожидаются денежные поступления, но гороскоп призывает Водолеев к бережливости, чтобы возросшие расходы не ударили по бюджету. Спокойная семейная жизнь знака зодиака может оказаться под угрозой. Гороскоп предостерегает их от сомнительной интрижки на стороне.Рыбам 18 декабря предстоит переделать кучу дел и решить много проблем. Гороскоп рекомендует знаку зодиака немного отдохнуть и уделить внимание близким, которые так в этом нуждаются. Умеренность Рыбам нужно проявить в денежных вопросах и не допускать необоснованно высоких трат. Гороскоп рекомендует как следует выспаться, так как недосып негативно отразится на здоровье и на цвете лица.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп