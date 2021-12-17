https://sputnik-georgia.ru/20211217/kovid-statistika-v-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-262934228.html

Ковид-статистика в Грузии: смертность остается высокой

Ковид-статистика в Грузии: смертность остается высокой

Суточный показатель инфицирования коронавирусом в Грузии в последние дни незначительно снизился – за последние сутки зафиксировано меньше 3 тысяч новых случаев 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 979 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 904 181 случай заболевания коронавирусом, 12 971 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 470 человек, с начала пандемии – 852 560.Грузинские эпидемиологи заговорили о шестой волне коронавируса>>В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 325 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 493, Аджария – 229, Шида Картли – 207, Самегрело - Земо Сванети – 184, Кахети – 137, Квемо Картли – 135, Гурия – 109, Мцхета-Мтианети – 81, Самцхе-Джавахети – 59, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.На данный момент в Грузии 38 624 активных случая заболевания, 5 798 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 447 пациентов тяжелое, из них 319 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 107 граждан помещены в ковид-гостиницы. 31 719 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 35 240 человек.В Грузии за последние сутки сделано 47 937 тестов на коронавирус: 29 881 – на антиген, 18 056 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 16 декабря, составляет 6,21%, за две недели – 7,26%, за семь дней – 6,76%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211216/novyy-shtamm-koronavirusa-omikron-uvelichivaet-risk-zarazheniya-detey--chkhaidze-262907942.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика