Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211217/kurs-lari-dollar-262920934.html
Курс лари на пятницу – 3,0972 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,0972 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T09:20+0400
2021-12-17T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262060396_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_4a3295ddea73c9f9d421b39e3d108cc4.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 декабря в размере 3,0972 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262060396_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_3a1645920823a1f5b1ac6221dd29bf97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 3,0972 GEL/$1

09:20 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 декабря в размере 3,0972 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 17 декабря
Кросс-курс основных валют на 17 декабря - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
Кросс-курс основных валют на 17 декабря
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на пятницу – 3,0972 GEL/$1
09:01Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
08:51В Грузии отмечают день cвятой Варвары – Барбароба
08:32"Нас ждут еще более тяжелые времена" - о чем предупредил генсек ООН?
08:04Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
07:32Грузинские фермеры заработали на продаже нестандартных яблок девять миллионов лари
07:01Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии
00:28Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года
ВчераНа поддержку бизнеса в Грузии в 2022 году выделят до 270 миллионов лари
ВчераВерхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для большегрузов
ВчераСборная Грузии по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА
ВчераВоздушное сообщение в Грузии практически достигло допандемийного уровня
ВчераЖители Грузии продолжают брать льготные ипотечные кредиты
ВчераКак видит президент Грузии примирение политиков и общества
ВчераКомпания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб
ВчераНовые десять ГЭС заработают в Грузии в 2022 году - отчет главы Минэкономики
Вчера"Это первый шаг" - президент Грузии поприветствовала оппозицию на новогоднем приеме
ВчераСакребуло Чхороцку вновь осталось без председателя
ВчераГрузинские военные одеваются в форму отечественного производства
ВчераГрузия проиграла в ЕСПЧ дело об акции ЛГБТ-сообщества