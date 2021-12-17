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https://sputnik-georgia.ru/20211217/morgenshtern-podarit-svoy-legendarnyy-cadillac-podpischiku-262937981.html
Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику
Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику
Для получения такого роскошного подарка от эпатажного рэпера нужно выполнить одно важное условие 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T07:18+0400
2021-12-17T13:08+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн после того, как перебрался в Эмираты, решил разыграть свой автомобиль Cadillac, которому посвящен одноименный трек и клип.Рэпер объявил о своем решении постом в Instagram: исполнитель опубликовал якобы видеозвонок со своим любимым авто, с которым расстается. Забавно, что машина в телефоне отмечена как "почти бывшая".Рэпер готов расстаться со своей машиной, однако по условиям конкурса, желающий должен подписаться на тех людей, на кого подписан сам Моргенштерн. Рэпер отметил, что не имеет значения, где живет подписчик и сколько ему лет. Подарок будет отправлен в любую точку мира.В своей "беседе" с авто, Моргенштерн отметил, что сам поживает хорошо и отдыхает. Стоит отметить, что Алишер Моргенштерн покинул Россию после возникновения проблем из-за якобы пропаганды им наркотических средств в соцсетях.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Моргенштерн подарит свой легендарный Cadillac подписчику

07:18 17.12.2021 (обновлено: 13:08 17.12.2021)
© Instagram / Morgen_shternРэп-исполнитель Моргенштерн и его автомобили
Рэп-исполнитель Моргенштерн и его автомобили - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© Instagram / Morgen_shtern
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Для получения такого роскошного подарка от эпатажного рэпера нужно выполнить одно важное условие
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн после того, как перебрался в Эмираты, решил разыграть свой автомобиль Cadillac, которому посвящен одноименный трек и клип.
Рэпер объявил о своем решении постом в Instagram: исполнитель опубликовал якобы видеозвонок со своим любимым авто, с которым расстается. Забавно, что машина в телефоне отмечена как "почти бывшая".
Рэпер готов расстаться со своей машиной, однако по условиям конкурса, желающий должен подписаться на тех людей, на кого подписан сам Моргенштерн. Рэпер отметил, что не имеет значения, где живет подписчик и сколько ему лет. Подарок будет отправлен в любую точку мира.
В своей "беседе" с авто, Моргенштерн отметил, что сам поживает хорошо и отдыхает. Стоит отметить, что Алишер Моргенштерн покинул Россию после возникновения проблем из-за якобы пропаганды им наркотических средств в соцсетях.
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