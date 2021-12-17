https://sputnik-georgia.ru/20211217/nochnye-kluby-posle-dvukhletney-pauzy-nachinayut-rabotat-v-gruzii-262931398.html

Ночные клубы Грузии возобновят работу после почти двухлетней паузы

Ночные клубы Грузии возобновят работу после почти двухлетней паузы

Ночные клубы начинают работать, но с соблюдением определенных условий 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T11:09+0400

2021-12-17T11:09+0400

2021-12-17T12:32+0400

пятая волна

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Ночные клубы Грузии, которым в течение почти двух лет запрещали работать из-за пандемии коронавируса, откроют двери для посетителей в пятницу. Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства>>"Я надеюсь, что они (ночные клубы - ред.) никогда не закроются. Спасибо всем, кто верно и твердо отстаивал главное достижение клубной культуры – идею безопасного пространства, в котором забота и обмен знаниями являются основополагающим принципом. Скоро мы встретимся на танцполах", – написал один из владельцев знаменитого столичного клуба Bassiani Наджа Орашвили в Facebook.Из-за пандемии клубам придется соблюдать определенные правила. Их смогут посещать обладатели ковид-паспортов, исключением могут быть те, кто сделал быстрый тест. Решение - за самими клубами, пояснили Sputnik Грузия "горячей линии" министерства здравоохранения.Ковид-паспорта (QR-коды) в Грузии выдают тем, кто полностью вакцинирован или переболел коронавирусом, а также тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 48 часов) быстрого теста (срок действия - 24 часа).По новым правилам количество посетителей клубов ограничена на 50%.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года. Первый случай коронавируса в стране был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор Грузия уже прошла пяту волну коронавируса. Последний раз эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко ухудшаться с лета. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 40-70 смертей. С начала пандемии в Грузии был выявлен 904 181 случай заражения коронавирусом. Полный курс вакцинации к этому времени прошли 37,1% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211205/inspektsiya-truda-gruzii-prodolzhit-shtrafovat-samovolno-otkryvshiesya-nochnye-kluby-262610157.html

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новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса