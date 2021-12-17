https://sputnik-georgia.ru/20211217/parlament-gruzii-prinyal-gosbyudzhet-strany-na-2022-god-262865485.html

Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2022 год

Парламент Грузии принял госбюджет страны на 2022 год

Ассигнования государственного бюджета на будущий год определены в размере 19,2 миллиарда лари 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T15:39+0400

2021-12-17T15:39+0400

2021-12-17T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял государственный бюджет на 2022 год. За основной финансовый документ страны проголосовали 78 депутатов, против – один. На основании каких данных рассчитан бюджетСогласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%. При этом обновленный прогноз экономического роста на текущий год составляет 10%.Прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%.Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 64,8 миллиарда лари.Доходы и расходы госбюджетаПоступления в госбюджет в 2022 году запланированы на уровне 19,4 миллиарда лари.Налоговые доходы госбюджета в 2022 году составят 23,5% к ВВП и останутся на том же уровне в последующие годы. В 2022 году общий объем текущих расходов прогнозируется на уровне 14,2 млрд лари, что составляет 22,8% ВВП. Тот же размер сохранится и в 2023 году, а в 2024-2025 годах будет тенденция к снижению показателя.В 2022 году капитальные затраты, которые являются одним из основных факторов экономического роста страны, прогнозируются на уровне 5,5 млрд лари или 8,5% к ВВП. В последующие годы в результате бюджетной консолидации капитальные затраты снижаются и будут находиться в диапазоне 7,0-7,1% ВВП.К концу 2022 года предельный объем долга правительства Грузии определен в 51,7% ВВП по лимиту 60% ВВП.Ассигнования государственного бюджета определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров – 1,9 миллиарда лари.Наибольшее финансирование в 2020 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты (6 миллиардов лари), министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии (2,9 миллиарда лари), а также министерство образования и науки (1,7 миллиарда лари).Согласно окончательной версии госбюджета страны, правительство намерено сократить расходы на борьбу с пандемией. В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса (мобилизация медицинских учреждений, расходы на лечение, тестирование и обследования, вакцинация и др.), составляет 810 миллионов лари. В сравнении с утвержденным планом этого года, бюджет сокращен на 310 миллионов лари и в будущем году составит 500 миллионов.Дефицит бюджета опять покроют внешними кредитамиВице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что самым положительным в бюджете на будущий год можно назвать рост пенсий и зарплат, однако его можно было больше скорректировать в сторону социальной сферы."Бюджет будет дефицитным, и, наверное, правительство в 2022 году заполнит их определенными кредитами. График, который есть у правительства, и который приходится на 2022 год, думаю, с этим проблем не будет, но то, что долг значительно сократится, у нас таких надежд нет", – заявил Шенгелия Sputnik Грузия. Эксперт отметил, что расходы на борьбу с пандемией сокращены в части плановых операций, и основная сумма мобилизована на профилактические меры в условиях COVID-19. "Но если распространится новый штамм, и в стране будут тяжелые последствия, придется вновь внести в бюджет определенные корректировки", – заявил Шенгелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, парламент грузии, бюджет грузии