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Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД
Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД
Российское правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года 17.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Специальное приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД по данным фото и видео, создадут в России, пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.Сообщается, что посланные посредством данного приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.Тема ужесточения реагирования на дорожных нарушителей обсуждалась в стране и ранее. Так, Минюст недавно предложил ужесточить штрафы за многократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, владимир путин

Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД

12:20 17.12.2021 (обновлено: 12:24 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве после сильнейшего снегопада
Прохожие на одной из улиц в Москве после сильнейшего снегопада - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
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Российское правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Специальное приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД по данным фото и видео, создадут в России, пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.

"Народный инспектор" – так неофициально планируется назвать федеральное приложение на базе "Помощника Москвы". Ожидается, что оно поможет гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки.

Сообщается, что посланные посредством данного приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.
Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.
Тема ужесточения реагирования на дорожных нарушителей обсуждалась в стране и ранее. Так, Минюст недавно предложил ужесточить штрафы за многократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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