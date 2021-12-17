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Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД
Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД
Российское правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T12:20+0400
2021-12-17T12:20+0400
2021-12-17T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Специальное приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД по данным фото и видео, создадут в России, пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.Сообщается, что посланные посредством данного приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.Тема ужесточения реагирования на дорожных нарушителей обсуждалась в стране и ранее. Так, Минюст недавно предложил ужесточить штрафы за многократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, в мире, владимир путин
Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД
12:20 17.12.2021 (обновлено: 12:24 17.12.2021)
Российское правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Специальное приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД по данным фото и видео, создадут в России, пишет портал Autonews
со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.
"Народный инспектор" – так неофициально планируется назвать федеральное приложение на базе "Помощника Москвы". Ожидается, что оно поможет гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки.
Сообщается, что посланные посредством данного приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.
Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.
Тема ужесточения реагирования на дорожных нарушителей обсуждалась в стране и ранее. Так, Минюст недавно предложил ужесточить штрафы за многократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.
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