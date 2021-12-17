https://sputnik-georgia.ru/20211217/zhiteli-rossii-smogut-shtrafovat-drug-druga-za-narushenie-pravil-pdd-262935585.html

Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД

Жители России смогут штрафовать друг друга за нарушение ПДД

Российское правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года 17.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Специальное приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД по данным фото и видео, создадут в России, пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.Сообщается, что посланные посредством данного приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.Тема ужесточения реагирования на дорожных нарушителей обсуждалась в стране и ранее. Так, Минюст недавно предложил ужесточить штрафы за многократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости, в мире, владимир путин