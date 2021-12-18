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Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в ноябре
Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в ноябре
Число путешественников, посетивших Грузию в ноябре, выросло на 288%, но за 11 месяцев года их количество уменьшилось на 1,6% 18.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-18T09:01+0400
2021-12-18T09:40+0400
экономика
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туризм
национальная администрация туризма грузии
статистика
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в ноябре 2021 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.Всего в ноябре международные путешественники осуществили в Грузию 180,96 тысячи визитов, из которых 151,4 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 283%.Памятка туристам: что нужно знать перед приездом в Грузию &gt;&gt;Общее число визитов в период с января по ноябрь составило 1,7 миллиона, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.Туристы из Турции лидируют по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в ноябре осуществили граждане Турции – 32,6 тысячи, что 83,2% больше показателя ноября 2020 года, но на 60,1% меньше, чем за тот же период 2019 года.Также растет число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В ноябре они въезжали в Грузию 15,1 тысячи раз. Это больше на 229,9%, чем за аналогичный месяц 2020 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов в ноябре приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 52,5% от общего числа иностранцев. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границеНа втором месте – посещение страны воздушным путем, через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 56,6% въезжающих. Что делает Грузия для туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.Иностранцы, приезжающие в Грузию сухопутным транспортом, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, национальная администрация туризма грузии, статистика

Число посетивших Грузию иностранцев выросло в четыре раза в ноябре

09:01 18.12.2021 (обновлено: 09:40 18.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы в городе Мцхета
Туристы в городе Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Число путешественников, посетивших Грузию в ноябре, выросло на 288%, но за 11 месяцев года их количество уменьшилось на 1,6%
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в ноябре 2021 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.
Всего в ноябре международные путешественники осуществили в Грузию 180,96 тысячи визитов, из которых 151,4 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 283%.
Памятка туристам: что нужно знать перед приездом в Грузию >>
Общее число визитов в период с января по ноябрь составило 1,7 миллиона, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Туристы из Турции лидируют по визитам в Грузию

Наибольшее число визитов в Грузию в ноябре осуществили граждане Турции – 32,6 тысячи, что 83,2% больше показателя ноября 2020 года, но на 60,1% меньше, чем за тот же период 2019 года.
© SputnikТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в ноябре 2021 года
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в ноябре 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2021
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в ноябре 2021 года
© Sputnik
Также растет число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В ноябре они въезжали в Грузию 15,1 тысячи раз. Это больше на 229,9%, чем за аналогичный месяц 2020 года.

Как приезжают туристы в Грузию

Основная часть туристов в ноябре приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 52,5% от общего числа иностранцев. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе
На втором месте – посещение страны воздушным путем, через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 56,6% въезжающих.

Что делает Грузия для туризма

Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.
Ираклий Гарибашвили осматривает Ингури ГЭС - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Ингури ГЭС посетили первые визитеры
2 декабря, 09:36
С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.
Иностранцы, приезжающие в Грузию сухопутным транспортом, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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