https://sputnik-georgia.ru/20211219/gruziya-nachnet-ispolzovat-zelenyy-vodorod-v-blizhayshee-vremya-262969255.html

Грузия начнет использовать "зеленый" водород в ближайшее время

Грузия начнет использовать "зеленый" водород в ближайшее время

"Зеленый" водород имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата и в качестве сезонной системы хранения энергии 19.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия в ближайшее время начнет пилотный проект по использованию "зеленого" водорода, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В ноябре министерство экономики Грузии и Банк развития Германии подписали декларацию о намерениях по изучению потенциала производства "зеленого" водорода."Вскоре завершится исследование, и мы перейдем к осуществлению пилотного проекта – использованию "зеленого" водорода", - сказал Гарибашвили."Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruziya-budet-proizvodit-zelenyy-vodorod-261834970.html

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