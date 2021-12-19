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Грузия начнет использовать "зеленый" водород в ближайшее время
Грузия начнет использовать "зеленый" водород в ближайшее время
"Зеленый" водород имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата и в качестве сезонной системы хранения энергии 19.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия в ближайшее время начнет пилотный проект по использованию "зеленого" водорода, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В ноябре министерство экономики Грузии и Банк развития Германии подписали декларацию о намерениях по изучению потенциала производства "зеленого" водорода."Вскоре завершится исследование, и мы перейдем к осуществлению пилотного проекта – использованию "зеленого" водорода", - сказал Гарибашвили."Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, экология

Грузия начнет использовать "зеленый" водород в ближайшее время

09:01 19.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - гора Мтацминда, парк Рике и центр столицы зимой в солнечный день
Вид на город Тбилиси - гора Мтацминда, парк Рике и центр столицы зимой в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Зеленый" водород имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата и в качестве сезонной системы хранения энергии
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия в ближайшее время начнет пилотный проект по использованию "зеленого" водорода, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В ноябре министерство экономики Грузии и Банк развития Германии подписали декларацию о намерениях по изучению потенциала производства "зеленого" водорода.
"Вскоре завершится исследование, и мы перейдем к осуществлению пилотного проекта – использованию "зеленого" водорода", - сказал Гарибашвили.
Декларацию о намерениях подписали министерство экономики страны и Банк развития Германии - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Грузия будет производить "зеленый" водород
5 ноября, 22:37
"Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.
Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.
Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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