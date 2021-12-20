https://sputnik-georgia.ru/20211220/khvichey-kvaratskheliya-zainteresovalis-kluby-angliyskoy-premer-ligi-262987678.html

Хвичей Кварацхелия заинтересовались клубы английской премьер-лиги

Хвичей Кварацхелия заинтересовались клубы английской премьер-лиги

Ранее СМИ активно муссировали слухи о возможном переходе Кварацхелия в один из европейских клубов 20.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов клубов английской премьер-лиги, пишет издание footballinsider247.com.Как пишет издание, грузинским футболистом интересуются сразу три клуба – "Эвертон", "Вест Хэм" и "Саутгемптон". Все эти команды ищут усиления в зимнее трансферное окно.Возможный трансфер Кварацхелия в Англию прокомментировал бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис, который долгое время выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".В первой части чемпионата России сезона 21/22 Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе сборной Грузии атакующий полузащитник в этом году провел шесть отборочных матчей ЧМ-2022, в которых забил четыре гола.Летом текущего года СМИ активно муссировали слухи о возможном переходе Кварацхелия в один из европейских клубов. В частности, речь шла о таких командах, как "Аякс", "Боруссия" (Дортмунд), "Рома", "Милан", "Ювентус" и "Севилья". Однако конкретного предложения "Рубин" так и не получил, и Кварацхелия остался в казанском клубе.По данным авторитетного издания transfermarkt.com, трансферная стоимость Кварацхелия составляет 18 миллионов евро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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