https://sputnik-georgia.ru/20211220/mozhno-li-privivatsya-ot-koronavirusa-pri-psikhicheskikh-rasstroystvakh-otvet-vracha-262985929.html
Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача
Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача
Пациенты, будь то люди с психическими расстройствами или любыми другими болезнями, вакцинируются добровольно, напомнил специалист
2021-12-20T10:59+0400
2021-12-20T10:59+0400
2021-12-20T10:59+0400
общество
новости
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261833306_5:139:1275:853_1920x0_80_0_0_e3b96f8fe273330130b72f83cc9846fe.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация против коронавируса не противопоказана людям с психическими расстройствами, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.Между тем специалист пояснил, что пациенты вакцинируются добровольно."Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", – добавил он.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/05/261833306_31:139:984:853_1920x0_80_0_0_597b823b39e2b74c69646abc20bc62bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача
Пациенты, будь то люди с психическими расстройствами или любыми другими болезнями, вакцинируются добровольно, напомнил специалист
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Вакцинация против коронавируса не противопоказана людям с психическими расстройствами, заявил в интервью РИА Новости
главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", – сказал Костюк.
Между тем специалист пояснил, что пациенты вакцинируются добровольно.
"Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", – добавил он.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале