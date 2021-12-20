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https://sputnik-georgia.ru/20211220/mozhno-li-privivatsya-ot-koronavirusa-pri-psikhicheskikh-rasstroystvakh-otvet-vracha-262985929.html
Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача
Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача
Пациенты, будь то люди с психическими расстройствами или любыми другими болезнями, вакцинируются добровольно, напомнил специалист
2021-12-20T10:59+0400
2021-12-20T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация против коронавируса не противопоказана людям с психическими расстройствами, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.Между тем специалист пояснил, что пациенты вакцинируются добровольно."Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", – добавил он.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача

10:59 20.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Пациенты, будь то люди с психическими расстройствами или любыми другими болезнями, вакцинируются добровольно, напомнил специалист
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация против коронавируса не противопоказана людям с психическими расстройствами, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", – сказал Костюк.

Между тем специалист пояснил, что пациенты вакцинируются добровольно.
"Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", – добавил он.
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