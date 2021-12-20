https://sputnik-georgia.ru/20211220/mozhno-li-privivatsya-ot-koronavirusa-pri-psikhicheskikh-rasstroystvakh-otvet-vracha-262985929.html

Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача

Можно ли прививаться от коронавируса при психических расстройствах? Ответ врача

Пациенты, будь то люди с психическими расстройствами или любыми другими болезнями, вакцинируются добровольно, напомнил специалист

2021-12-20T10:59+0400

2021-12-20T10:59+0400

2021-12-20T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Вакцинация против коронавируса не противопоказана людям с психическими расстройствами, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.Между тем специалист пояснил, что пациенты вакцинируются добровольно."Перед вакцинацией мы проводим большую разъяснительную работу, объясняем принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом", – добавил он.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19