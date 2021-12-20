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https://sputnik-georgia.ru/20211220/pereval-paravani-v-vostochnoy-gruzii-zakryt--262985476.html
Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт
Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт
Ограничения на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда введены в связи с метелью и плохой видимостью 20.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на перевале Паравани в Восточной Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Снегопад, метель и плохая видимость сделали непроходимой участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги

Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт

10:32 20.12.2021
© Sputnik / STRINGERПерекрытая из-за снега военно-грузинская дорога
Перекрытая из-за снега военно-грузинская дорога - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Ограничения на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда введены в связи с метелью и плохой видимостью
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на перевале Паравани в Восточной Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Снегопад, метель и плохая видимость сделали непроходимой участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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