https://sputnik-georgia.ru/20211220/pereval-paravani-v-vostochnoy-gruzii-zakryt--262985476.html
Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт
Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт
Ограничения на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда введены в связи с метелью и плохой видимостью 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T10:32+0400
2021-12-20T10:32+0400
2021-12-20T10:32+0400
новости
грузия
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/42/243944248_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_713183a4bae1309cfcf11d16aa2e6e3e.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на перевале Паравани в Восточной Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Снегопад, метель и плохая видимость сделали непроходимой участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/42/243944248_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_f5da5779891799b1886ba72c2a327172.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дороги
Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт
Ограничения на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда введены в связи с метелью и плохой видимостью
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik.
Движение всех видов транспортных средств на перевале Паравани в Восточной Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
Снегопад, метель и плохая видимость сделали непроходимой участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.