https://sputnik-georgia.ru/20211220/pereval-paravani-v-vostochnoy-gruzii-zakryt--262985476.html

Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт

Перевал Паравани в Восточной Грузии закрыт

Ограничения на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда введены в связи с метелью и плохой видимостью 20.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на перевале Паравани в Восточной Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Снегопад, метель и плохая видимость сделали непроходимой участок трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 94-110 км дороги запрещено движение всех автотранспортных средств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, дороги