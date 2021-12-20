https://sputnik-georgia.ru/20211220/skonchalsya-uchastnik-kvarteta-il-divo-karlos-marin-262983450.html

Скончался участник квартета Il Divo Карлос Марин

Скончался участник квартета Il Divo Карлос Марин

Певец заболел COVID-19 7 декабря, после чего его ввели в искусственную кому 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Один из вокалистов интернационального квартета Il Divo Карлос Марин скончался в возрасте 53 лет, следует из заявления музыкального коллектива."С тяжестью на сердце мы сообщаем вам, что наш друг и коллега Карлос Марин скончался. Его будет не хватать друзьям, семье и фанатам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, какой был у Карлоса. На протяжении 17 лет все мы четверо находились в этом невероятном путешествии под названием Il Divo, и мы будем скучать по нашему другу", – говорится в опубликованном сообщении в Twitter от имени трех других вокалистов.Как отмечает издание Sun, певец заболел COVID-19 7 декабря, после чего его ввели в искусственную кому. Он скончался в больнице в британском городе Манчестер.Карлос Марин родился в 1968 году в ФРГ, но вырос в Испании. Свою карьеру певца он начал рано – в возрасте восьми лет. В состав коллектива он вошел в 2003 году.Il Divo – квартет теноров Карлоса Марина, Урса Бюлера, Себастьяна Изамбара и Дэвида Миллера. Коллектив известен и уважаем по всему миру. Западные музыкальные критики уже окрестили его "группой Queen без гитар".

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