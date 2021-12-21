https://sputnik-georgia.ru/20211221/stalin-kak-smysl-zhizni--samodelnyy-muzey-vozhdya-v-gruzii-263025645.html

Сталин как "смысл жизни" – самодельный музей вождя в Грузии

Сталин как "смысл жизни" – самодельный музей вождя в Грузии

В день рождения Сталина Sputnik Грузия рассказывает удивительную историю о рождении на родине вождя уникального музея его имени

2021-12-21T13:04+0400

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Даже спустя 68 лет после смерти Иосифа Сталина фигура вождя СССР продолжает вызывать противоречивые споры, а некоторых вдохновлять на создание картин, монументов и даже на строительство целого музея.Темуру Кунелаури столько же лет, сколько прошло со дня смерти Сталина, но его любовь к вождю безгранична. Кунелаури создал во дворе собственного дома настоящий музей Сталина, посвятив этому делу все свободное время и целых сорок лет жизни.Сегодня село Ахалсопели Гардабанского района известно не только в Грузии, но и далеко за ее пределами. Оно стало своеобразным местом паломничества для поклонников Сталина. У музея есть одна особенность. Там расположен "мавзолей" вождя. Он находится внутри сада, в отдельной комнате красного цвета, которая всегда заперта. В гробу лежит статуя Сталина, усыпанная красными гвоздиками, а у изголовья весит венок. При входе туристов включается похоронная музыка, и в комнате есть две двери, чтобы посетители могли отдать дань памяти вождя, обойдя гроб. Кстати, мавзолей открыт не для всех, а только для особых гостей.Здесь помимо мавзолея можно увидеть скульптуры, монументы, картины, книги, письма Сталина.Съемочная группа Sputnik Грузия побывала в селе Ахалсопели, чтобы посмотреть музей, созданный руками одного человека, и лично поговорить с Кунелаури. Он рассказал, откуда у него появилась идея создать в собственном саду музей.При входе во двор дома на самом видном месте стоит памятник Сталина, его фотографии и надписи: "Хвала великому Сталину", но все самое интересное находится дальше. Из двора дома выходишь в сад, который в буквальном смысле утопает в зелени. Все тщательно ухожено, выполнено с максимальной точностью и скрупулезностью.На подмостках расположены бюсты Сталина. Все работы рук Кунелаури. Музей разбит на шесть уголков, по количеству букв фамилии Сталина. По словам Кунелаури, это его своеобразная детская задумка.Кунелаури довольно замкнутый человек. Войти в контакт с ним сразу не удается. Он говорит тихо, почти шепотом, но когда речь заходит о Сталине, его глаза начинают сверкать, а тон становится почтенным. Ведь речь идет о человеке, которому он посвятил всю жизнь. Он редко дает интервью журналистам. Сначала отказал и нам, но потом согласился рассказать о том, как все началось и откуда у молодого парня появилось такое непоколебимое желание превратить отчий дом в настоящий музей Сталина. Музей Кунелаури строил по выходным, а в остальные дни работал механиком на заводе.После школы Кунелаури призвали в армию. Вернувшись со службы домой, он понял, кому и чему хочет посвятить свою жизнь. Твердо решил во что бы то ни стало создать музей Сталина."Сначала решил жениться. Я понял, что если не женюсь сейчас, то больше у меня на это времени не будет. В 1976 году женился, а через год начал строить музей. Вот в этом году 9 мая исполнится 40 лет, как я занимаюсь этим делом. Если бы мне помогали с материалами или правительство бы чем-то бы мне помогало, я бы сделал гораздо больше. То, что вы видите, это всего лишь моя детская фантазия", – сказал Кунелаури.О сталинских репрессиях хозяин музея говорить отказывается. Любая критика в адрес Сталина вызывает в нем ярость.Последние восемь лет Кунелаури закрыл двери музея для жителей Грузии. Причину не называет. Но говорит, что двери для иностранных туристов открыты всегда. Франция, Германия, США, Новая Зеландия, Россия, Китай, Турция — хозяин музея до бесконечности перечисляет страны, из которых в его музей приезжали туристы. Снимали и документальные фильмы. Кстати, чаще всего приезжала съемочная группа из Германии.В музее есть и зал совещаний, точно такой, какой был у Сталина. Здесь на видном месте лежит книга отзывов от посетивших музей, по счету сороковая. Можно встретить записи на китайском, турецком, английском, русском, других языках.Большинство экспонатов музея Кунелаури собрал или сделал сам, но многое ему как одному из самых верных почитателей вождя подарили поклонники Сталина. Например, копия настоящего письма Сталина, а также генеалогия его семьи.Сейчас в музее многое не работает. Ни движущаяся скульптура Сталина, которая поднималась из-под земли, ни радио, по которому звучал голос Сталина. Сказывается отсутствие средств.Мало и посетителей. Про музей вспоминают не так часто, как раньше, но Кунелаури не унывает. Его любовь к Сталину неизменна несмотря ни на что, так же, как и желание продолжать свое дело в дальнейшем "во имя вождя и ради вождя".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20170508/jitel-gruzii-sozdal-muzei-stalina-v-sobstvennom-dome-235889866.html

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культура, новости, грузия, аналитика, интервью, иосиф сталин