Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211221/tsentr-russkogo-yazyka-azbuka-snyal-kino-o-sv-m-tverskom-chi-moschi-khranyatsya-v-gruzii-263037314.html
Центр русского языка "Азбука" снял кино о св. М. Тверском, чьи мощи хранятся в Грузии
Центр русского языка "Азбука" снял кино о св. М. Тверском, чьи мощи хранятся в Грузии
Имя святого Михаила Тверского носит русская церковь на Мтацминда в Тбилиси 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T17:07+0400
2021-12-21T17:07+0400
общество
религия
культура
россия
грузия
тбилиси
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24470/30/244703049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a18e197ad72928f54b7571925ba57d11.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Центр русского языка "Азбука" снял документальный фильм о святом Михаиле Тверском.Известно, что святой Михаил Тверской, чье имя носит русская церковь на Мтацминда в Тбилиси, был небесным покровителем Великого князя Михаила Александровича, младшего брата императора Николая II.Любопытен и тот факт, что мощи этого святого, кроме России, находятся только в Грузии."Ежедневно по улице Чонкадзе проходят сотни людей, но лишь немногие знают удивительную историю этой церкви. Скоро рядом с ней будут "красоваться" современные стеклянные многоэтажки, ибо XXI век диктует свои коммерческие правила, такие же стеклянные, холодные и неродные для старых тбилисских улиц. И все же, никому не придет в голову сказать, что на этой улице не осталось ничего святого, пока стоит храм св. Михаила Тверского", - говорится в описании фильма.Отмечается, что храм был построен в честь 300-летия дома Романовых, в 1913 году, и с тех пор он является одним из хранителей Святой горы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24470/30/244703049_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2976c36a97da0b6ca4d5dfe8ae3333b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, религия , культура, россия, грузия, тбилиси, тбилиси

Центр русского языка "Азбука" снял кино о св. М. Тверском, чьи мощи хранятся в Грузии

17:07 21.12.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЦерковь святого Михаила Тверского
Церковь святого Михаила Тверского - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Имя святого Михаила Тверского носит русская церковь на Мтацминда в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Центр русского языка "Азбука" снял документальный фильм о святом Михаиле Тверском.
Известно, что святой Михаил Тверской, чье имя носит русская церковь на Мтацминда в Тбилиси, был небесным покровителем Великого князя Михаила Александровича, младшего брата императора Николая II.
Любопытен и тот факт, что мощи этого святого, кроме России, находятся только в Грузии.
"Ежедневно по улице Чонкадзе проходят сотни людей, но лишь немногие знают удивительную историю этой церкви. Скоро рядом с ней будут "красоваться" современные стеклянные многоэтажки, ибо XXI век диктует свои коммерческие правила, такие же стеклянные, холодные и неродные для старых тбилисских улиц. И все же, никому не придет в голову сказать, что на этой улице не осталось ничего святого, пока стоит храм св. Михаила Тверского", - говорится в описании фильма.
Отмечается, что храм был построен в честь 300-летия дома Романовых, в 1913 году, и с тех пор он является одним из хранителей Святой горы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:07Центр русского языка "Азбука" снял кино о св. М. Тверском, чьи мощи хранятся в Грузии
16:52НАТО отрабатывает применение совместных группировок против России, заявили в Минобороны РФ
16:37Возвращение Тариэла: горный козел вернулся из Дагестана домой в Лагодехский заповедник
16:22В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2021 года
15:52Пашинян рассказал о восстановлении ж/д и автомобильного сообщения с Азербайджаном
15:34Сталинисты в Грузии отметили день рождения "вождя народов" - видео
15:22Снег, туман, шторм – погода в Грузии резко ухудшается
15:07В Гори идейные последователи Сталина отметили его день рождения
14:52Таинственное исчезновение эксперта – полиция нашла телефон и письмо Герлиани
14:36Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Грузию более 20 млн рублей
14:19Мамрадзе: визит Гарибашвили в Брюссель был успешным, но Грузии пока не видать НАТО
14:06Грузинское вино представили на рождественском фестивале в Польше
13:51Произведения Чайковского прозвучат в Тбилиси под Новый год
13:36В предновогодние дни транспортное движение в центре Тбилиси будет ограничено
13:28Чумаков: Штамм "омикрон" мог быть создан человеком – видео
13:25Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта из-за лавиноопасности
13:20"Они что, говорят?" Запад не знает, что ответить России
13:10Бизнесмен из Грузии развел на деньги 17 европейских компаний – обнародованы детали
13:04Сталин как "смысл жизни" – самодельный музей вождя в Грузии
12:56Красивая и технологичная: фото рождественской ели в Дубае