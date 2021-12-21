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Центр русского языка "Азбука" снял кино о св. М. Тверском, чьи мощи хранятся в Грузии

Центр русского языка "Азбука" снял кино о св. М. Тверском, чьи мощи хранятся в Грузии

Имя святого Михаила Тверского носит русская церковь на Мтацминда в Тбилиси 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Центр русского языка "Азбука" снял документальный фильм о святом Михаиле Тверском.Известно, что святой Михаил Тверской, чье имя носит русская церковь на Мтацминда в Тбилиси, был небесным покровителем Великого князя Михаила Александровича, младшего брата императора Николая II.Любопытен и тот факт, что мощи этого святого, кроме России, находятся только в Грузии."Ежедневно по улице Чонкадзе проходят сотни людей, но лишь немногие знают удивительную историю этой церкви. Скоро рядом с ней будут "красоваться" современные стеклянные многоэтажки, ибо XXI век диктует свои коммерческие правила, такие же стеклянные, холодные и неродные для старых тбилисских улиц. И все же, никому не придет в голову сказать, что на этой улице не осталось ничего святого, пока стоит храм св. Михаила Тверского", - говорится в описании фильма.Отмечается, что храм был построен в честь 300-летия дома Романовых, в 1913 году, и с тех пор он является одним из хранителей Святой горы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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