https://sputnik-georgia.ru/20211221/v-gori-ideynye-posledovateli-stalina-otmetili-ego-den-rozhdeniya--263031801.html

В Гори идейные последователи Сталина отметили его день рождения

В Гори идейные последователи Сталина отметили его день рождения

Идейные последователи Сталина по традиции собрались в день его рождения у дома-музея своего вождя 21.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В Гори (Восточная Грузия) в родном городе Иосифа Сталина (Джугашвили) отпраздновали 143-летие со дня рождения советского политического, государственного и военного деятеля.Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные последователи Сталина, чтобы отметить день рождения "вождя всех народов".Сталин как "смысл жизни" – самодельный музей вождя в Грузии>>"Сегодня знаменательная дата. Сегодня родился мировой гигант. Он выиграл мировую войну, одержал победу над фашизмом", – заявил руководитель движения "Сталинистов" Зураб Зумбулидзе.Представители Коммунистической партии и члены движения "Сталинистов" собрались у дома-музей Сталина в Гори. Они принесли красные флаги и портреты вождя.В этом году из-за малочисленности участников акции традиционное шествие в Гори не состоялось. В акции приняли участие несколько десятков человек. Личность Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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