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В Гори идейные последователи Сталина отметили его день рождения
В Гори идейные последователи Сталина отметили его день рождения
Идейные последователи Сталина по традиции собрались в день его рождения у дома-музея своего вождя 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T15:07+0400
2021-12-21T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В Гори (Восточная Грузия) в родном городе Иосифа Сталина (Джугашвили) отпраздновали 143-летие со дня рождения советского политического, государственного и военного деятеля.Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные последователи Сталина, чтобы отметить день рождения "вождя всех народов".Сталин как "смысл жизни" – самодельный музей вождя в Грузии>>"Сегодня знаменательная дата. Сегодня родился мировой гигант. Он выиграл мировую войну, одержал победу над фашизмом", – заявил руководитель движения "Сталинистов" Зураб Зумбулидзе.Представители Коммунистической партии и члены движения "Сталинистов" собрались у дома-музей Сталина в Гори. Они принесли красные флаги и портреты вождя.В этом году из-за малочисленности участников акции традиционное шествие в Гори не состоялось. В акции приняли участие несколько десятков человек. Личность Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, иосиф сталин, акция
В Гори идейные последователи Сталина отметили его день рождения
15:07 21.12.2021 (обновлено: 15:09 21.12.2021)
Идейные последователи Сталина по традиции собрались в день его рождения у дома-музея своего вождя
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. В Гори (Восточная Грузия) в родном городе Иосифа Сталина (Джугашвили) отпраздновали 143-летие со дня рождения советского политического, государственного и военного деятеля.
Каждый год 21 декабря в Гори по традиции съезжаются идейные последователи Сталина, чтобы отметить день рождения "вождя всех народов".
"Сегодня знаменательная дата. Сегодня родился мировой гигант. Он выиграл мировую войну, одержал победу над фашизмом", – заявил руководитель движения "Сталинистов" Зураб Зумбулидзе.
Представители Коммунистической партии и члены движения "Сталинистов" собрались у дома-музей Сталина в Гори. Они принесли красные флаги и портреты вождя.
В этом году из-за малочисленности участников акции традиционное шествие в Гори не состоялось. В акции приняли участие несколько десятков человек.
Личность Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.