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Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти
Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T09:01+0400
2021-12-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 24,3% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года и составил 1,4 миллиарда долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 38,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ с начала года вывезли 97,9 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 97,7 тысячи тонн ферросплавов, 43,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 24,9 тысячи тонн фруктов и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ с начала года завезли пшеницу общим весом более 324,3 тысячи тонн.Из России также завезли около 282,7 тысячи тонн нефтяных газов, 206,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 26,6 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019-м. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, россия, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти

09:01 22.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliОчередь из фур в направлении ТПП "Казбеги - Верхний Ларс"
Очередь из фур в направлении ТПП Казбеги - Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 24,3% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года и составил 1,4 миллиарда долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 38,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года
© Sputnik
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 97,9 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 97,7 тысячи тонн ферросплавов, 43,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 24,9 тысячи тонн фруктов и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ с начала года завезли пшеницу общим весом более 324,3 тысячи тонн.
Из России также завезли около 282,7 тысячи тонн нефтяных газов, 206,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 26,6 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-ноябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019-м. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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