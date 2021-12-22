https://sputnik-georgia.ru/20211222/eksport-iz-gruzii-v-rossiyu-prodolzhaet-rasti-263048916.html

Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти

Экспорт из Грузии в Россию продолжает расти

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T09:01+0400

2021-12-22T09:01+0400

2021-12-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 24,3% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года и составил 1,4 миллиарда долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 38,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ с начала года вывезли 97,9 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 97,7 тысячи тонн ферросплавов, 43,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 24,9 тысячи тонн фруктов и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ с начала года завезли пшеницу общим весом более 324,3 тысячи тонн.Из России также завезли около 282,7 тысячи тонн нефтяных газов, 206,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, примерно 26,6 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019-м. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, россия, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика