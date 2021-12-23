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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 164
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 164
За последние 24 часа от коронавируса скончались 68 человек, вылечились 3 767 пациентов, а с начала пандемии – 873 178 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 164. Скончались 68 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 918 641 случай заражения.Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 767 человек, с начала пандемии – 873 178. Скончались 13 289.За сутки сделано 43 437 тестов, в том числе 25 020 на антиген и 18 417 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 4,98%, за последние 14 дней – 6,43%, за последние семь дней – 5,94%.К этому времени в Грузии сделано 2 428 334 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 351.В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 327, в ковид-гостиницах – 1 009.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 164

10:51 23.12.2021 (обновлено: 10:57 23.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 68 человек, вылечились 3 767 пациентов, а с начала пандемии – 873 178
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 164. Скончались 68 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 918 641 случай заражения.
Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 767 человек, с начала пандемии – 873 178. Скончались 13 289.
За сутки сделано 43 437 тестов, в том числе 25 020 на антиген и 18 417 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 4,98%, за последние 14 дней – 6,43%, за последние семь дней – 5,94%.
К этому времени в Грузии сделано 2 428 334 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 351.
В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 327, в ковид-гостиницах – 1 009.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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