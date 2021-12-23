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Таблетка от COVID – получит ли Грузия новый препарат, будет известно на следующей неделе
Таблетка от COVID – получит ли Грузия новый препарат, будет известно на следующей неделе
Новый противоковидный препарат Paxlovid, как показали испытания, на 89% эффективен в предотвращении госпитализации и летального исхода при инфицировании... 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузия ведет переговоры с международными компаниями о поставке в страну таблеток против коронавируса, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе."Подобные переговоры обычно ведутся конфиденциально... На следующей неделе, если на то будет согласие компаний, детали переговоров будут обнародованы", – сказала Тикарадзе.Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе&gt;&gt;Она также коснулась появления в стране нового штамма коронавируса "омикрон". По словам Тикарадзе, на 23 декабря зарегистрировано 24 случая инфицирования "омикроном". Лабораторно изучаются еще 15 подозрительных случаев. Все пациенты проходят лечение на дому , все они вакцинированы.Как отметила Тикарадзе, учитывая скорость распространения "омикрона", госпитальный сектор максимально мобилизован.Что касается таблеток, которые собирается завезти Грузия, по результатам клинических испытаний компании Pfizer, пероральный противовирусный препарат Paxlovid на 89% эффективен в предотвращении госпитализации и летального исхода у пациентов с высоким риском развития тяжелого заболевания. В компании Pfizer заявили, что результаты недавнего лабораторного исследования показали, что препарат, вероятно, сохранит свою эффективность против нового штамма коронавируса "омикрон".Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gruzii-uzhe-24-zarazhennykh-omikronom--novyy-shtamm-rasprostranyaetsya-molnienosno-263060293.html
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19

Таблетка от COVID – получит ли Грузия новый препарат, будет известно на следующей неделе

13:48 23.12.2021
© photo : press-service of the Parliament of GeorgiaЕкатерина Тикарадзе
Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo : press-service of the Parliament of Georgia
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Новый противоковидный препарат Paxlovid, как показали испытания, на 89% эффективен в предотвращении госпитализации и летального исхода при инфицировании COVID-19
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузия ведет переговоры с международными компаниями о поставке в страну таблеток против коронавируса, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
"Подобные переговоры обычно ведутся конфиденциально... На следующей неделе, если на то будет согласие компаний, детали переговоров будут обнародованы", – сказала Тикарадзе.
Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе>>
Она также коснулась появления в стране нового штамма коронавируса "омикрон". По словам Тикарадзе, на 23 декабря зарегистрировано 24 случая инфицирования "омикроном". Лабораторно изучаются еще 15 подозрительных случаев. Все пациенты проходят лечение на дому , все они вакцинированы.
Как отметила Тикарадзе, учитывая скорость распространения "омикрона", госпитальный сектор максимально мобилизован.
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Что касается таблеток, которые собирается завезти Грузия, по результатам клинических испытаний компании Pfizer, пероральный противовирусный препарат Paxlovid на 89% эффективен в предотвращении госпитализации и летального исхода у пациентов с высоким риском развития тяжелого заболевания.
В компании Pfizer заявили, что результаты недавнего лабораторного исследования показали, что препарат, вероятно, сохранит свою эффективность против нового штамма коронавируса "омикрон".
Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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