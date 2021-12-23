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Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова терпят поражение в Лиге чемпионов
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова терпят поражение в Лиге чемпионов
Для подопечных Деяна Станоевича это шестое поражение подряд на турнире 23.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли у себя дома 8:17 сербскому "Ново Белград" в рамках Лиги чемпионов.Сербы уверенно провели весь матч, не позволив динамовцам выиграть ни одной четверти (2:5, 2:3, 2:5, 2:4).В составе победителей сразу два игрока отметились хет-триком. Это Ангелос Влачопулос и Ника Шушиашвили. Что касается "Динамо", то по два мяча в ворота соперника забросили Валико Дадвани и Андриа Битадзе.Проиграв все шесть матчей на турнире, "Динамо" Тбилиси занимает последнее место в своей группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа", одержавшая четыре победы в шести матчах.В следующем матче Лиге чемпионов "Динамо" у себя дома примет венгерский "Ференцварош". Эта встреча состоится 11 января в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова терпят поражение в Лиге чемпионов

10:24 23.12.2021 (обновлено: 10:36 23.12.2021)
© Pixabay / kidsnewshuВодное поло. Мяч
Водное поло. Мяч - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© Pixabay / kidsnewshu
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Для подопечных Деяна Станоевича это шестое поражение подряд на турнире
ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли у себя дома 8:17 сербскому "Ново Белград" в рамках Лиги чемпионов.
Сербы уверенно провели весь матч, не позволив динамовцам выиграть ни одной четверти (2:5, 2:3, 2:5, 2:4).
В составе победителей сразу два игрока отметились хет-триком. Это Ангелос Влачопулос и Ника Шушиашвили. Что касается "Динамо", то по два мяча в ворота соперника забросили Валико Дадвани и Андриа Битадзе.
Проиграв все шесть матчей на турнире, "Динамо" Тбилиси занимает последнее место в своей группе "А", лидером которой является итальянская "Брешиа", одержавшая четыре победы в шести матчах.
В следующем матче Лиге чемпионов "Динамо" у себя дома примет венгерский "Ференцварош". Эта встреча состоится 11 января в Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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