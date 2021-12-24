https://sputnik-georgia.ru/20211224/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-976-263118083.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 976
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 976
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, вылечились 3 076 пациентов, а с начала пандемии – 876 254 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T10:54+0400
2021-12-24T10:54+0400
2021-12-24T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 976. Скончались 78 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 920 617 случаев заражения. Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 076 человек, с начала пандемии – 876 254. Скончались 13 367.За сутки сделано 43 029 тестов, в том числе 24 654 на антиген и 18 375 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 4,59%, за последние 14 дней – 6,26%, за последние семь дней – 5,64%.К этому времени в Грузии сделано 2 441 614 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 456.В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 195, в ковид-гостиницах – 980.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 976
10:54 24.12.2021 (обновлено: 11:00 24.12.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 78 человек, вылечились 3 076 пациентов, а с начала пандемии – 876 254
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 976. Скончались 78 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 920 617 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 076 человек, с начала пандемии – 876 254. Скончались 13 367.
За сутки сделано 43 029 тестов, в том числе 24 654 на антиген и 18 375 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 4,59%, за последние 14 дней – 6,26%, за последние семь дней – 5,64%.
К этому времени в Грузии сделано 2 441 614 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 456.
В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 195, в ковид-гостиницах – 980.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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