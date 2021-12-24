https://sputnik-georgia.ru/20211224/goroskop-na-segodnya-25-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263115133.html

Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 25 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы

2021-12-24T09:52+0400

2021-12-24T09:52+0400

2021-12-24T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвны смогут рассчитывать на карьерный рост, если будут работать сегодня не покладая рук. Удача знаку зодиака в денежных делах будет сопутствовать, однако 25 декабря не самый подходящий момент для инвестирования и каких бы то ни было крупных затрат. Гороскоп знаку зодиака советует больше внимание уделить семье, обустроить свое жилье, чтобы создать в доме стильную и уютную атмосферу.ТелецТельцам благоприятно 25 декабря вести переговоры с партнерами, заключать сделки и подписывать договоры. По гороскопу знаку зодиака сегодня следует быть сдержаннее, так как ссора с родными только добавит трудностей. Лучше посвятить вторую половину дня приятным делам – сходить всей семьей в кино, в гости или просто погулять в парке. Одиноких представителей ждет романтическое свидание.БлизнецыБлизнецы 25 декабря могут утратить свой авторитет, если переложат часть собственных обязанностей на чужие плечи. По гороскопу знаку зодиака нужно сегодня действовать спонтанно, чтобы добиться хороших результатов. Принимать сегодня важные решения Близнецам не стоит, а также одалживать деньги и брать в долг. Уединение и занятие любимым делом помогут избежать сегодня конфликтов.РакРакам 25 декабря подходит для размышлений о будущем – им нужно пересмотреть свои жизненные позиции. Скоро они смогут осуществить свою мечту, поэтому не стоит впустую тратить деньги и покупать вещи, в которых нет особой необходимости. Гороскоп советует знаку зодиака уделить внимание своей внешности – скинуть пару лишних килограммов можно соблюдая режим питания и устраивая разгрузочные дни.ЛевЛьвов 25 декабря ждет удачный день. Успехи в профессиональной деятельности обеспечат деловая активность и жизнерадостность знака зодиака, а также поддержка вышестоящих лиц. Это благоприятно скажется на служебном положении Львов и их авторитете. Радикальных перемен в жизни знака зодиака сегодня не предвидится – им следует довольствоваться тем, что есть и смотреть в будущее с оптимизмом.ДеваДля Дев работа должна стать приоритетом, чтобы не появилась угроза сокращения. Эмоциональный фон знака зодиака сегодня нестабилен, поэтому им лучше воздержаться от резких слов. Девы пошиковать иногда любят, но проблем с финансами не возникнет. По гороскопу благоприятно сегодня представителям знака зодиака перевести дружеские отношения в любовные, а любовные – в супружеские.ВесыПо гороскопу Весам 25 декабря нужно отложить все важные дела, так как они могут попросту запутаться из-за не информированности в некоторых аспектах. Шопинг знаку зодиака сегодня противопоказан. Есть вероятность спонтанных покупок, о которых они впоследствии пожалеют. Весам нужно снизить интенсивность нагрузок и больше отдыхать, ибо организм не железный, а здоровье не безгранично.СкорпионСкорпионам 25 декабря нужно взяться за новое и многообещающее дело. Достигнуть успеха знаку зодиака помогут выдержка, собранность и постоянство. Гороскоп не предвещает серьезных финансовых трудностей, но и баловать подарками не станет. Скорпионам не следует переоценивать собственные силы, чтобы не нанести ущерб своему здоровью. Надежд знака зодиака романтическое знакомство не оправдает.СтрелецСтрельцы 25 декабря преодолеют все трудности, смогут выйти на новый уровень и изменить свою жизнь к лучшему. Семейным представителям знака зодиака нужно учиться идти на компромиссы и находить общий язык со второй половинкой. Особое внимание Стрельцы должны уделить упражнениям для спины – сейчас это их самое слабое место. Сегодня возрастает вероятность романтического знакомства.КозерогУ Козерогов 25 декабря появится возможность проявить свой талант и нестандартный подход к решению сложных задач. Демонстрация этих качеств откроет им дорогу к карьерному росту. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не лишать себя небольших удовольствий, поскольку непосредственно от этого будет зависеть их эмоциональное состояние. В отношениях с партнером можно рассчитывать на взаимность.ВодолейВодолеям придется 25 декабря заниматься тем, что необходимо, а не хочется, отложив на время претворение в жизнь перспективных проектов. Благоприятно сегодня для любых финансовых сделок – все инвестиции окажутся удачными. У знака зодиака появится шанс использовать свои возможности для достижения успеха в бизнесе. Повышенный расход энергии Водолеев весьма опасен – падает общий иммунитет организма.РыбыРыбам гороскоп преподнесет 25 декабря несколько сюрпризов. Чтобы получить хорошие дивиденды знаку зодиака придется сегодня работать с максимальной отдачей. Успешными будут экономические операции. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не терять бдительность и сконцентрировать внимание на сделках и переговорах. Отношения семейных налаживаются, а одиноких ждет романтическое приключение.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака