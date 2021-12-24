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Грузия и Турция успешно торгуют: товарооборот вырос на треть
Грузия и Турция успешно торгуют: товарооборот вырос на треть
В Турцию с начала года вывезли более 31 тысячи тонн ферросплавов, 1,9 тысяч тонн трикотажных изделий 24.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-24T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Турция вновь на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.В Турцию с начала 2021 года вывезли более 31 тысячи тонн ферросплавов, 1,9 тысяч тонн трикотажных изделий, 75 тысяч тонн отходов и черного металлолома, более 43 тысяч тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и до 1,2 тысяч тонн мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.За этот период из Турции завезли 43,4 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 419,7 тонн лекарственных препаратов, 18,6 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Грузия и Турция успешно торгуют: товарооборот вырос на треть

07:01 24.12.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliКПП Сарпи на грузино-турецкой границе
КПП Сарпи на грузино-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В Турцию с начала года вывезли более 31 тысячи тонн ферросплавов, 1,9 тысяч тонн трикотажных изделий
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Турция вновь на первом месте - внешнеторговый оборот с соседней страной с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Торговый оборот между соседними странами вырос на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года
© Sputnik
В Турцию с начала 2021 года вывезли более 31 тысячи тонн ферросплавов, 1,9 тысяч тонн трикотажных изделий, 75 тысяч тонн отходов и черного металлолома, более 43 тысяч тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и до 1,2 тысяч тонн мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
За этот период из Турции завезли 43,4 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 419,7 тонн лекарственных препаратов, 18,6 тысяч тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-ноябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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