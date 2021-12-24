https://sputnik-georgia.ru/20211224/kaladze-utverzhdaet-chto-obschestvennyy-transport-v-tbilisi-ne-podorozhaet-a-podesheveet-263119869.html

Каладзе утверждает, что общественный транспорт в Тбилиси не подорожает, а подешевеет

Каладзе утверждает, что общественный транспорт в Тбилиси не подорожает, а подешевеет

С февраля в Тбилиси на общественном транспорте будет действовать абонементная система оплаты 24.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Для тех, кто часто пользуются общественным транспортом, с введением абонентной системы проезд станет дешевле, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.На Каладзе обрушился шквал критики после того, как он объявил о введении абонементной системы оплаты в общественном транспорте с февраля. Стоимость проезда будет составлять минимум 1 лари в день за 90 минут безлимитных поездок на общественном транспорте, а максимум – 250 лари за годовой проездной на неограниченное количество поездок.Жителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля>>"Такая система действует во всех развитых странах. Мы внедряем ее и в Грузии, и говорим о ней с 2017 года, когда начали транспортную реформу. Это одна из составляющих реформы. Человек сам выбирает, какой абонемент использовать. Это может быть недельный абонемент, больше ориентированный на туристов. Это может быть однодневный, месячный, трехмесячный или годовой проездной. Пользователь сам решает, какой абонемент ему подойдет", – заявил Каладзе.Мэр уверен, что с новой системой абонементов тбилисцы смогут сэкономить на поездках в общественном транспорте."У нас есть полные данные, сколько человек пользуется общественным транспортом и сколько раз в день. Никто не знает всего лучше нас. Поэтому для людей, часто пользующихся общественным транспортом, проезд в итоге подешевеет", – сказал Каладзе.С февраля жителям Тбилиси предлагают обзавестись абонементами на проезд в общественном транспорте. Однодневная безлимитная карта будет стоить 3 лари, безлимитный абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211223/vozdukh-podorozhaet---reaktsiya-seti-na-rost-tsen-na-metro-i-avtobusy-v-tbilisi-263105724.html

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