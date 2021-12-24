https://sputnik-georgia.ru/20211224/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rf-zakryta-uzhe-chetvertyy-den-263128685.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией

2021-12-24T14:44+0400

2021-12-24T14:44+0400

2021-12-24T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Центральная автомагистраль, ведущая в направлении границы Грузии с Россией, все еще закрыта – очистительные работы продолжаются в непрерывном режиме, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.На данный момент лавиноопасный участок только на 102-105 километре и сокращен до трех километров.Очистительные работы на отрезке Гудаури-Коби в параллельном режиме проводятся с обеих сторон. С одной стороны, работы продолжаются от 93 до 102 километра, а с другой – на 107-105 километре.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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