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Погода на Новый год в Тбилиси
Погода на Новый год в Тбилиси
В Новый год Тбилиси сказочно красив – он одевается в яркую иллюминацию, улицы светятся разноцветными гирляндами, а в центре города возвышается главная елка 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T01:30+0400
2021-12-25T01:30+0400
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новый год
новости из россии
погода
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Погода в новогоднюю ночь и первый день Нового года в столице особо не огорчит, но и не порадует, главного атрибута новогоднего праздника – снега – в Тбилиси не будет.В новогоднюю ночь, какой бы ни была погода, веселье обычно продолжается до утра. Больше всего народу собирается в центре города на проспекте Руставели и на площади Свободы, где проходит массовое гулянье, а в полночь запускается фейерверк.Погода на Новый год в Грузии>>Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какая погода ожидается в Тбилиси на Новый год, чтобы одеться по погоде и весело провести новогоднюю ночь.Что обещают синоптики?По прогнозу синоптиков, погода в Тбилиси на Новый 2022 год не будет радикально отличаться от среднестатистической, так как температурные показатели близки к средним за последние пять лет.В Новый год в Тбилиси будет холодно. Жителей и гостей столицы Грузии в новогоднюю ночь ждет до 2 градусов выше нуля и преимущественно облачная погода без осадков. Так что чуда не произойдет – снега, судя по прогнозам синоптиков, в Тбилиси на Новый год не будет.Однако избежать холодного ветра не удастся – на Новый год его скорость составит 8-13 метров в секунду, но временами он может усилиться до 10-15 метров в секунду.Ближе к утру температура воздуха опустится до 0 градусов, а в течение дня потеплеет максимум до плюс 9 градусов, однако сохранится пасмурная погода без осадков. К вечеру похолодает до плюс 4-х.В целом погода в Тбилиси на Новый год располагает для прогулок, но без теплой куртки и головного убора точно не обойтись.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тбилиси, новый год, новости из россии, погода
Погода на Новый год в Тбилиси
01:30 25.12.2021 (обновлено: 02:00 25.12.2021)
В Новый год Тбилиси сказочно красив – он одевается в яркую иллюминацию, улицы светятся разноцветными гирляндами, а в центре города возвышается главная елка
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Погода в новогоднюю ночь и первый день Нового года в столице особо не огорчит, но и не порадует, главного атрибута новогоднего праздника – снега – в Тбилиси не будет.
В новогоднюю ночь, какой бы ни была погода, веселье обычно продолжается до утра. Больше всего народу собирается в центре города на проспекте Руставели и на площади Свободы, где проходит массовое гулянье, а в полночь запускается фейерверк.
Из материала Sputnik
Грузия вы узнаете, какая погода ожидается в Тбилиси на Новый год, чтобы одеться по погоде и весело провести новогоднюю ночь.
Что обещают синоптики?
По прогнозу синоптиков, погода в Тбилиси на Новый 2022 год не будет радикально отличаться от среднестатистической, так как температурные показатели близки к средним за последние пять лет.
В Новый год в Тбилиси будет холодно. Жителей и гостей столицы Грузии в новогоднюю ночь ждет до 2 градусов выше нуля и преимущественно облачная погода без осадков. Так что чуда не произойдет – снега, судя по прогнозам синоптиков, в Тбилиси на Новый год не будет.
Однако избежать холодного ветра не удастся – на Новый год его скорость составит 8-13 метров в секунду, но временами он может усилиться до 10-15 метров в секунду.
Ближе к утру температура воздуха опустится до 0 градусов, а в течение дня потеплеет максимум до плюс 9 градусов, однако сохранится пасмурная погода без осадков. К вечеру похолодает до плюс 4-х.
В целом погода в Тбилиси на Новый год располагает для прогулок, но без теплой куртки и головного убора точно не обойтись.
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