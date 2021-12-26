https://sputnik-georgia.ru/20211226/v-seti-poyavilos-izobrazhenie-novogo-personazha-iz-avatara-2-263109103.html

В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"

В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"

Ожидается, что премьера сиквела в российском прокате состоится 16 декабря 2022 года

2021-12-26T13:03+0400

2021-12-26T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В Сети появилось изображение нового персонажа из фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона.Фотография персонажа была представлена изданием Empire. На данный момент известно, что нового героя зовут Майлз Сокорро. Он родился на армейской базе, которая расположена на планете Пандора, однако был слишком мал, чтобы вернуться на планету Земля. Позже его взяли в семью и воспитали Джейк и Нейтири."Джейк принял мальчика, однако Нейтири постоянно считала его одним из числа тех, кто разрушил ее дом и убил отца", — говорит продюсер картины Джон Ландау.Продюсер также рассказывал о том, что большая часть событий в фильме проходит под водой. А главным героям Джейку и Нейтири предстоит спасти свою семью.Ожидается, что премьера сиквела в российском прокате состоится 16 декабря 2022 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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