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В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
13:03 26.12.2021 (обновлено: 13:42 26.12.2021)
© AFP / KEVIN WINTERПремьера фильма " Аватар"
© AFP / KEVIN WINTER
Ожидается, что премьера сиквела в российском прокате состоится 16 декабря 2022 года
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В Сети появилось изображение нового персонажа из фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона.
Фотография персонажа была представлена изданием Empire. На данный момент известно, что нового героя зовут Майлз Сокорро. Он родился на армейской базе, которая расположена на планете Пандора, однако был слишком мал, чтобы вернуться на планету Земля. Позже его взяли в семью и воспитали Джейк и Нейтири.
Say hello to #Avatar2’s new human character, Spider – a child adopted by Na’vi parents Jake and Neytiri.— Empire Magazine (@empiremagazine) December 20, 2021
Producer Jon Landau tells Empire how he fits into the family story at the heart of the long-awaited sequel. Read more here: https://t.co/oh0fGB73O6 pic.twitter.com/qcFc2DYT08
"Джейк принял мальчика, однако Нейтири постоянно считала его одним из числа тех, кто разрушил ее дом и убил отца", — говорит продюсер картины Джон Ландау.
Продюсер также рассказывал о том, что большая часть событий в фильме проходит под водой. А главным героям Джейку и Нейтири предстоит спасти свою семью.
Ожидается, что премьера сиквела в российском прокате состоится 16 декабря 2022 года.
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