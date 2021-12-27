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Брифинг: Пандемия, вакцинация, "омикрон" - как коронавирус меняет жизнь Грузии
Брифинг: Пандемия, вакцинация, "омикрон" - как коронавирус меняет жизнь Грузии
Брифинг на тему "Пандемия, вакцинация, "омикрон" - как коронавирус меняет жизнь Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 28... 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T16:22+0400
2021-12-27T16:22+0400
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грузия
иване чхаидзе
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Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване ЧХАИДЗЕ расскажет о причинах быстрого распространения вируса, появлении новых штаммов, об эффективных способах борьбы с ним, о возможной уже "шестой волне" COVID-19 в связи с появлением "омикрона".С чем связаны рост заболеваемости коронавирусом и смертности? Для кого особенно важна ревакцинация? Надо ли проводить тестирование детей? Каковы итоги года в борьбе с коронавирусом и что ждет Грузию в 2022 году? Когда закончится пандемия? На эти и другие вопросы журналистов ответит Иване ЧХАИДЗЕ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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Брифинг: Пандемия, вакцинация, "омикрон" - как коронавирус меняет жизнь Грузии

16:22 27.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Брифинг на тему "Пандемия, вакцинация, "омикрон" - как коронавирус меняет жизнь Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 28 декабря, в 18:00
Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване ЧХАИДЗЕ расскажет о причинах быстрого распространения вируса, появлении новых штаммов, об эффективных способах борьбы с ним, о возможной уже "шестой волне" COVID-19 в связи с появлением "омикрона".
С чем связаны рост заболеваемости коронавирусом и смертности? Для кого особенно важна ревакцинация? Надо ли проводить тестирование детей? Каковы итоги года в борьбе с коронавирусом и что ждет Грузию в 2022 году? Когда закончится пандемия? На эти и другие вопросы журналистов ответит Иване ЧХАИДЗЕ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Аккредитация СМИ:
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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