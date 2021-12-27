https://sputnik-georgia.ru/20211227/chto-novogo-uznali-uchenye-v-2021-godu-pro-to-kak-covid-19-popadaet-v-organizm-263178259.html

Что нового узнали ученые в 2021 году про то, как COVID-19 попадает в организм

Что нового узнали ученые в 2021 году про то, как COVID-19 попадает в организм

Ученые считают, что это открытие может найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19

2021-12-27T13:31+0400

2021-12-27T13:31+0400

2021-12-27T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Ученые в 2021 году узнали альтернативный вариант проникновения COVID-19 в организм – по мнению специалистов, вирусу для попадания в организм могут не потребоваться рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), которые ранее считались для этого основным каналом.Результаты нового исследования, над которым работали специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета, опубликованы на сайте учреждения. В новом исследовании ученые, вместо клеток почек приматов, в которых SARS-CoV-2 быстро распространяется, использовали раковые клетки легких человека, в которых отсутствует ACE2, и выяснили, что они восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).Может ли произойти подобная мутация в реальных условиях, ученым пока неизвестно. К тому же им нужно найти конкретный рецептор, через который вирус попал в организм в данном случае.Китайские ученые, также установившие, что коронавирус может проникать в организм не только через АСЕ2, пришли к выводу, что в распространении COVID-19 в дыхательной системе человека немаловажную роль может играть белок AXL. В результате эксперимента они установили, что отключение AXL значительно снижает коронавирусную инфекцию в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких.Ранее ученые установили, что коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм с помощью двух типов клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2.Целью исследования, которое проводилось в 2020-м в рамках международного консорциума Human Cell Atlas Lung Biological Network, было изучение всех клеток человека. До этого не было выяснено, какие именно типы клеток в носу человека участвуют в его передаче.Чтобы выяснить это, исследователи изучили данные РНК отдельных клеток из 20 различных тканей у незараженных людей: легких, носовой полости, глаз, кишечника, сердца и печени. Эксперты поставили перед собой задачу - найти конкретные клетки, которые отличаются высокой экспрессией белков ACE2 и TMPRSS2.Авторы исследования обнаружили белки ACE2 и TMPRSS2 и в клетках роговицы глаза и слизистой оболочке пищевода, подвздошной и толстой кишке. Это указывает на другой возможный путь заражения – через глаза и слезные протоки, а также допускает возможность фекально-оральной передачи вируса.Ученые считают, что новые открытия помогут найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19.Материал подготовлен на основе открытых источников

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