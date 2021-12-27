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https://sputnik-georgia.ru/20211227/chto-novogo-uznali-uchenye-v-2021-godu-pro-to-kak-covid-19-popadaet-v-organizm-263178259.html
Что нового узнали ученые в 2021 году про то, как COVID-19 попадает в организм
Что нового узнали ученые в 2021 году про то, как COVID-19 попадает в организм
Ученые считают, что это открытие может найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19
2021-12-27T13:31+0400
2021-12-27T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Ученые в 2021 году узнали альтернативный вариант проникновения COVID-19 в организм – по мнению специалистов, вирусу для попадания в организм могут не потребоваться рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), которые ранее считались для этого основным каналом.Результаты нового исследования, над которым работали специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета, опубликованы на сайте учреждения. В новом исследовании ученые, вместо клеток почек приматов, в которых SARS-CoV-2 быстро распространяется, использовали раковые клетки легких человека, в которых отсутствует ACE2, и выяснили, что они восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).Может ли произойти подобная мутация в реальных условиях, ученым пока неизвестно. К тому же им нужно найти конкретный рецептор, через который вирус попал в организм в данном случае.Китайские ученые, также установившие, что коронавирус может проникать в организм не только через АСЕ2, пришли к выводу, что в распространении COVID-19 в дыхательной системе человека немаловажную роль может играть белок AXL. В результате эксперимента они установили, что отключение AXL значительно снижает коронавирусную инфекцию в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких.Ранее ученые установили, что коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм с помощью двух типов клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2.Целью исследования, которое проводилось в 2020-м в рамках международного консорциума Human Cell Atlas Lung Biological Network, было изучение всех клеток человека. До этого не было выяснено, какие именно типы клеток в носу человека участвуют в его передаче.Чтобы выяснить это, исследователи изучили данные РНК отдельных клеток из 20 различных тканей у незараженных людей: легких, носовой полости, глаз, кишечника, сердца и печени. Эксперты поставили перед собой задачу - найти конкретные клетки, которые отличаются высокой экспрессией белков ACE2 и TMPRSS2.Авторы исследования обнаружили белки ACE2 и TMPRSS2 и в клетках роговицы глаза и слизистой оболочке пищевода, подвздошной и толстой кишке. Это указывает на другой возможный путь заражения – через глаза и слезные протоки, а также допускает возможность фекально-оральной передачи вируса.Ученые считают, что новые открытия помогут найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19.Материал подготовлен на основе открытых источников
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новости, в мире, ученые, наука, коронавирус covid-19

Что нового узнали ученые в 2021 году про то, как COVID-19 попадает в организм

13:31 27.12.2021 (обновлено: 15:13 27.12.2021)
© REUTERS / NIAID-IRFВид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом
Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / NIAID-IRF
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Ученые считают, что новые открытия помогут найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Ученые в 2021 году узнали альтернативный вариант проникновения COVID-19 в организм – по мнению специалистов, вирусу для попадания в организм могут не потребоваться рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), которые ранее считались для этого основным каналом.
Результаты нового исследования, над которым работали специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета, опубликованы на сайте учреждения.
В новом исследовании ученые, вместо клеток почек приматов, в которых SARS-CoV-2 быстро распространяется, использовали раковые клетки легких человека, в которых отсутствует ACE2, и выяснили, что они восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).
Может ли произойти подобная мутация в реальных условиях, ученым пока неизвестно. К тому же им нужно найти конкретный рецептор, через который вирус попал в организм в данном случае.
Китайские ученые, также установившие, что коронавирус может проникать в организм не только через АСЕ2, пришли к выводу, что в распространении COVID-19 в дыхательной системе человека немаловажную роль может играть белок AXL. В результате эксперимента они установили, что отключение AXL значительно снижает коронавирусную инфекцию в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких.
Ранее ученые установили, что коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм с помощью двух типов клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2.
Целью исследования, которое проводилось в 2020-м в рамках международного консорциума Human Cell Atlas Lung Biological Network, было изучение всех клеток человека. До этого не было выяснено, какие именно типы клеток в носу человека участвуют в его передаче.
Чтобы выяснить это, исследователи изучили данные РНК отдельных клеток из 20 различных тканей у незараженных людей: легких, носовой полости, глаз, кишечника, сердца и печени. Эксперты поставили перед собой задачу - найти конкретные клетки, которые отличаются высокой экспрессией белков ACE2 и TMPRSS2.
Авторы исследования обнаружили белки ACE2 и TMPRSS2 и в клетках роговицы глаза и слизистой оболочке пищевода, подвздошной и толстой кишке. Это указывает на другой возможный путь заражения – через глаза и слезные протоки, а также допускает возможность фекально-оральной передачи вируса.
Ученые считают, что новые открытия помогут найти более эффективные методы лечения и диагностики COVID-19.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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