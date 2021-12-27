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Парламент Грузии проголосует за нового спикера на этой неделе
Парламент Грузии проголосует за нового спикера на этой неделе
Председатель парламента Грузии Каха Кучава в пятницу заявил о своей отставке, его на этом посту сменит Шалва Папуашвили
2021-12-27T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердит новым спикером Шалву Папуашвили на внеочередном заседании в среду, сообщает телеканал "Имеди".Папуашвили, который сменит на этом посту Каху Кучава, представит коллегам свой план работы и ответит на их вопросы.Согласно процедуре, парламент сначала примет к сведению заявление Кучава об отставке с поста председателя, после чего состоится голосование по новой кандидатуре.Мачарашвили уверен, что нынешний глава парламентского комитета по образованию и науке Папуашвили справится со своими обязанностями на новой должности. "Шалва имеет большой опыт работы в частном секторе. Кроме того, уже более года, как он пришел в политику, и неплохо справился как с законодательным процессом, так с отношениями с иностранцами, в чем также имеет богатый опыт. Я уверен, что он будет достаточно успешным председателем", – отметил Мачарашвили.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой 84 места в законодательном органе из 150, сообщила о кадровых изменения в высшем законодательном органе в пятницу. Для утверждения Папуашвили спикером парламента, необходимо 76 голосов.Это вторая смена спикера парламента Грузии за год. 27 апреля Кучава сменил на этой должности Арчила Талаквадзе.Что касается Папуашвили, он – специалист международного права, стал депутатом парламента Грузии в 2020 году по спискам правящей партии "Грузинская мечта". До этого работал в Обществе технического и международного сотрудничества с Германией на разных позициях и читал лекции в различных университетах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии

Парламент Грузии проголосует за нового спикера на этой неделе

11:12 27.12.2021 (обновлено: 12:18 27.12.2021)
© Facebook / Shalva Papuashviliშალვა პაპუაშვილი
შალვა პაპუაშვილი - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© Facebook / Shalva Papuashvili
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Будущий председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили представит коллегам свой план работы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердит новым спикером Шалву Папуашвили на внеочередном заседании в среду, сообщает телеканал "Имеди".
Папуашвили, который сменит на этом посту Каху Кучава, представит коллегам свой план работы и ответит на их вопросы.
Согласно процедуре, парламент сначала примет к сведению заявление Кучава об отставке с поста председателя, после чего состоится голосование по новой кандидатуре.
"Шалва Папуашвили будет избран на первом же заседании", – сказал первый заместитель председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Гурам Мачарашвили журналистам.
Мачарашвили уверен, что нынешний глава парламентского комитета по образованию и науке Папуашвили справится со своими обязанностями на новой должности.
"Шалва имеет большой опыт работы в частном секторе. Кроме того, уже более года, как он пришел в политику, и неплохо справился как с законодательным процессом, так с отношениями с иностранцами, в чем также имеет богатый опыт. Я уверен, что он будет достаточно успешным председателем", – отметил Мачарашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой 84 места в законодательном органе из 150, сообщила о кадровых изменения в высшем законодательном органе в пятницу. Для утверждения Папуашвили спикером парламента, необходимо 76 голосов.
Это вторая смена спикера парламента Грузии за год. 27 апреля Кучава сменил на этой должности Арчила Талаквадзе.
Что касается Папуашвили, он – специалист международного права, стал депутатом парламента Грузии в 2020 году по спискам правящей партии "Грузинская мечта". До этого работал в Обществе технического и международного сотрудничества с Германией на разных позициях и читал лекции в различных университетах.
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