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Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы на Новый год
Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы на Новый год
Дополнительные рейсы назначены на конец декабря и первую половину января 2022 года
2021-12-28T14:59+0400
2021-12-28T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) в связи с новогодними праздниками и увеличением пассажиропотока назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщает пресс-служба компании.Дополнительные рейсы назначены на 28-30 декабря 2021 года и 2, 6, 9-11 января.Грузинская железная дорога напоминает о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса. В частности, перед поездкой пассажирам необходимо пройти термоскрининг, дезбарьеры и обработать руки дезинфицирующим средством. Во всех вагонах установлены специальные диспенсеры. Во время всего путешествия пассажиры должны находиться в защитной маске.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, батуми, тбилиси, туризм, грузинская железная дорога, новый год 2022

Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы на Новый год

14:59 28.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский железнодорожный вокзал. Двухэтажный пассажирский поезд
Батумский железнодорожный вокзал. Двухэтажный пассажирский поезд - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Дополнительные рейсы назначены на конец декабря и первую половину января 2022 года
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) в связи с новогодними праздниками и увеличением пассажиропотока назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщает пресс-служба компании.
Дополнительные рейсы назначены на 28-30 декабря 2021 года и 2, 6, 9-11 января.

Поезд Тбилиси-Батуми будет отбывать из столицы Грузии в 10:30 и прибывать в черноморскую столицу страны в 16:09. Время отъезда и прибытия маршрута Батуми-Тбилиси – 8:20 и 23:52 соответственно.

Грузинская железная дорога напоминает о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса.
В частности, перед поездкой пассажирам необходимо пройти термоскрининг, дезбарьеры и обработать руки дезинфицирующим средством. Во всех вагонах установлены специальные диспенсеры. Во время всего путешествия пассажиры должны находиться в защитной маске.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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