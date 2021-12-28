https://sputnik-georgia.ru/20211228/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-dopolnitelnye-reysy-na-novyy-god-263214178.html

Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы на Новый год

Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы на Новый год

Дополнительные рейсы назначены на конец декабря и первую половину января 2022 года

2021-12-28T14:59+0400

2021-12-28T14:59+0400

2021-12-28T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) в связи с новогодними праздниками и увеличением пассажиропотока назначила дополнительные рейсы по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщает пресс-служба компании.Дополнительные рейсы назначены на 28-30 декабря 2021 года и 2, 6, 9-11 января.Грузинская железная дорога напоминает о мерах безопасности в связи с распространением коронавируса. В частности, перед поездкой пассажирам необходимо пройти термоскрининг, дезбарьеры и обработать руки дезинфицирующим средством. Во всех вагонах установлены специальные диспенсеры. Во время всего путешествия пассажиры должны находиться в защитной маске.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, батуми, тбилиси, туризм, грузинская железная дорога, новый год 2022