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Круглый стол: Политические итоги года в Грузии
Круглый стол: Политические итоги года в Грузии
Круглый стол на тему "Политические итоги года в Грузии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 29 декабря, в 13:00
2021-12-28T16:46+0400
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новости
грузия
васо капанадзе
арчил сихарулидзе
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Чем запомнится 2021 год? Какие проблемы нужно будет в первую очередь решать в наступающем 2022 году? Какие политические события стали ключевыми в истории страны? Эксперты в области политологии подведут итоги уходящего года в Грузии и ответят на вопросы журналистов.Участники круглого стола:- политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил СИХАРУЛИДЗЕ;- эксперт по международным вопросам Васо КАПАНАДЗЕ;
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Круглый стол: Политические итоги года в Грузии

16:46 28.12.2021 (обновлено: 16:56 28.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста противников ЛГБТ у метро Марджанишвили 24 декабря 2021 года
Акция протеста противников ЛГБТ у метро Марджанишвили 24 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Круглый стол на тему "Политические итоги года в Грузии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 29 декабря, в 13:00
Чем запомнится 2021 год? Какие проблемы нужно будет в первую очередь решать в наступающем 2022 году? Какие политические события стали ключевыми в истории страны? Эксперты в области политологии подведут итоги уходящего года в Грузии и ответят на вопросы журналистов.
Участники круглого стола:
- политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил СИХАРУЛИДЗЕ;
- эксперт по международным вопросам Васо КАПАНАДЗЕ;
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