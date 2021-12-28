https://sputnik-georgia.ru/20211228/kruglyy-stol-politicheskie-itogi-goda-v-gruzii-263221559.html

Круглый стол: Политические итоги года в Грузии

Круглый стол: Политические итоги года в Грузии

Круглый стол на тему "Политические итоги года в Грузии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 29 декабря, в 13:00

2021-12-28T16:46+0400

2021-12-28T16:46+0400

2021-12-28T16:56+0400

пресс-центр

новости

грузия

васо капанадзе

арчил сихарулидзе

тбилисский государственный университет

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Чем запомнится 2021 год? Какие проблемы нужно будет в первую очередь решать в наступающем 2022 году? Какие политические события стали ключевыми в истории страны? Эксперты в области политологии подведут итоги уходящего года в Грузии и ответят на вопросы журналистов.Участники круглого стола:- политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил СИХАРУЛИДЗЕ;- эксперт по международным вопросам Васо КАПАНАДЗЕ;

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, васо капанадзе, арчил сихарулидзе, тбилисский государственный университет