https://sputnik-georgia.ru/20211228/kruglyy-stol-politicheskie-itogi-goda-v-gruzii-263221559.html
Круглый стол: Политические итоги года в Грузии
Круглый стол: Политические итоги года в Грузии
Круглый стол на тему "Политические итоги года в Грузии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 29 декабря, в 13:00
2021-12-28T16:46+0400
2021-12-28T16:46+0400
2021-12-28T16:56+0400
пресс-центр
новости
грузия
васо капанадзе
арчил сихарулидзе
тбилисский государственный университет
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Чем запомнится 2021 год? Какие проблемы нужно будет в первую очередь решать в наступающем 2022 году? Какие политические события стали ключевыми в истории страны? Эксперты в области политологии подведут итоги уходящего года в Грузии и ответят на вопросы журналистов.Участники круглого стола:- политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил СИХАРУЛИДЗЕ;- эксперт по международным вопросам Васо КАПАНАДЗЕ;
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, васо капанадзе, арчил сихарулидзе, тбилисский государственный университет
Круглый стол: Политические итоги года в Грузии
16:46 28.12.2021 (обновлено: 16:56 28.12.2021)
Круглый стол на тему "Политические итоги года в Грузии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 29 декабря, в 13:00
Чем запомнится 2021 год? Какие проблемы нужно будет в первую очередь решать в наступающем 2022 году? Какие политические события стали ключевыми в истории страны? Эксперты в области политологии подведут итоги уходящего года в Грузии и ответят на вопросы журналистов.
Участники круглого стола:
- политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил СИХАРУЛИДЗЕ;
- эксперт по международным вопросам Васо КАПАНАДЗЕ;