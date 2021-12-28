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https://sputnik-georgia.ru/20211228/kurs-lari-dollar-263193310.html
Курс лари на вторник – 3,0789 GEL/$1
Курс лари на вторник – 3,0789 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T09:20+0400
2021-12-28T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря в размере 3,0789 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 3,0789 GEL/$1

09:20 28.12.2021
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт и магазин секонд хенд одежды
Обменный пункт и магазин секонд хенд одежды - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 декабря в размере 3,0789 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 28 декабря
Кросс-курс основных валют на 28 декабря - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
Кросс-курс основных валют на 28 декабря
© Sputnik
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