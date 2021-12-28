https://sputnik-georgia.ru/20211228/morgenshtern-podaril-podpischiku-svoy-legendarnyy-cadillac--video-263188212.html

Моргенштерн подарил подписчику свой легендарный Cadillac – ВИДЕО

Моргенштерн подарил подписчику свой легендарный Cadillac – ВИДЕО

Счастливым обладателем культовой машины из клипа Моргенштерна стал не россиянин

2021-12-28T07:05+0400

2021-12-28T07:05+0400

2021-12-28T07:05+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн разыграл свой автомобиль Cadillac и подарил подписчику.Алишер разыграл свое авто в прямом эфире на своей Instagram-странице. Победителем оказался молодой человек из Австрии, живет он в Вене.Рэпер ранее отмечал, что не имеет значения, где живет подписчик и сколько ему лет. Подарок будет отправлен в любую точку мира.По условиям конкурса, желающий должен был подписаться на тех людей, на кого подписан сам Моргенштерн.Рэпер объявил о своем розыгрыше постом в Instagram. Исполнитель опубликовал якобы видеозвонок со своим любимым авто, с которым расстается. Забавно, что машина в телефоне отмечена как "почти бывшая".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, российский шоу-бизнес