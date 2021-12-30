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Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса
Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса
Эпидемиологи долго ждали ту мутацию, которая увеличит число заболевших, но уменьшит тяжесть протекания болезни, и ей стал "омикрон" 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T09:01+0400
2021-12-30T09:01+0400
пресс-центр
общество
новости
грузия
иване чхаидзе
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В странах, где будет вакцинировано до 90% населения, в том числе и бустер-дозами, распространение коронавируса закончится в середине 2022 года, заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Скорее всего это будут разные страны, разные даты. Те страны, у которых высокий процент вакцинации двумя дозами и которые сделают больше бустер-доз, скорее всего победят коронавирус к середине 2022 года. Вирус всегда исчерпывает свои возможности мутаций, и мы ждали ту мутацию, которая увеличит число заболевших, но уменьшит тяжесть протекания болезни. Именно "омикрон" дает возможность думать, что, может быть, это последняя мутация", – заявил Чхаидзе.По его словам, для Грузии пандемия закончится при условии, что будет вакцинировано не менее 70% взрослого населения. Но на данный момент нет предпосылок полагать, что страна успеет дойти к этому показателю за пять-шесть месяцев, отметил он.Чхаидзе считает, что быстрое распространение, характерное для штамма "омикрон", позволяет предположить о начале шестой волны распространения COVID-19 в Грузии в середине января. В этот период в стране ожидается 9-10 тысяч инфицированных за сутки, а в худшем случае – не менее 15 тысяч, заявил эксперт.Вакцины бессильны против "омикрона"?История "омикрона" начинается с 25 ноября. В Грузии первый случай заражения этим штаммом был выявлен 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан страны, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Помимо быстрого распространения, отрицательная сторона "омикрона" заключается в том, что от заражения не застрахованы и вакцинированные граждане, отметил эксперт.Тем не менее преимуществом вакцинации эксперт назвал защиту против тяжелого течения болезни. То есть вакцинированные на 70% застрахованы от госпитализации и смертности.Еще одна печальная новость, связанная с "омикроном", – это то, что естественный иммунитет, защищающий переболевшего на 6-8 месяцев, при этом варианте коронавируса больше не действует. Единственный способ обезопасить себя от инфицирования или последующих осложнений – вакцинация, считает специалист.Важным нюансом во время вакцинации в условиях появления "омикрона" Чхаидзе назвал и выбор препарата."Все четыре вакцины, которые применялись в Грузии, имеют разницу в плане защиты от инфицирования. У Pfizer показатель равен 95%, у других – 76-81%. Раньше мы говорили, что производитель вакцины не имеет значения, но "омикрон" радикально изменил эти представления. Сейчас разговор только об одной вакцине – Pfizer. Все остальные вакцины не показали достаточную эффективность против "омикрона", – сказал Чхаидзе.Вакцинация детейВ ходе брифинга Чхаидзе затронул вопрос вакцинации детей в Грузии. По его словам, рассматривать возможность вакцинации против коронавируса детей от 5-9 лет в стране начнут в начале 2022 года. На сегодняшний день в Грузии разрешена вакцинация детей от 12-15 лет."Пока у нас не идет разговор о меньшей группе. Очень многие страны в мире начинают вакцинировать детей с 5-9 лет. Наверное, об этом мы будем думать в январе-феврале, но обязательно надо учитывать, что мы пойдем тем путем, как в случае с детьми 12-15 лет. То есть, в первую очередь будем предлагать вакцинацию детей из группы риска. Это дети с врожденными аномалиями нервной системы, хроническими заболеваниями", – пояснил медик.Как заставить людей прививаться?Грузия отказалась от обязательной вакцинации и премьер страны четко дал понять, что по этому пути Грузия не пойдет. Вместо этого для роста числа вакцинированных применяется другая мера – денежное поощрение.С 14 сентября для всех вакцинированных стартовала лотерея, и ее победителями стали уже более 17 тысяч человек. Кроме того, с 8 ноября лица старше 60 лет получали поощрение в размере 200 лари (60 долларов) после вакцинации, а с 28 декабря возрастное ограничение спустили до 50 лет. Программа действует до конца января.Самым действенным способом для оказания влияния на темпы вакцинации власти посчитали введение ковид-паспортов. Такое свидетельство выдается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки."Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия.Длительность действия такого паспорта в Грузии не указана, что, по мнению специалиста, неправильно."90% публикаций указывают, что после шести месяцев у человека не остается достаточного иммунитета, чтобы он эффективно защищал от реинфицирования. Так что эксперты по иммунизации считают, что надо обязательно указать срок действия "зеленого паспорта" – 6 месяцев с момента перенесения коронавируса. При "омикроне" этот срок надо будет уменьшить до 3 месяцев или еще меньше", – подчеркнул эксперт.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в более чем 100 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 930 544 случая заражения, выздоровели 890 733 человека, скончались 13 707.К этому времени в Грузии сделано 2 495 435 прививок от коронавируса, 1 139 831 из них двумя полными дозами (это 39,7% населения старше 18 лет). Бустер-дозой вакцинированы 70 075 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса

09:01 30.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Эпидемиологи долго ждали ту мутацию, которая увеличит число заболевших, но уменьшит тяжесть протекания болезни, и ей стал "омикрон"
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В странах, где будет вакцинировано до 90% населения, в том числе и бустер-дозами, распространение коронавируса закончится в середине 2022 года, заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Скорее всего это будут разные страны, разные даты. Те страны, у которых высокий процент вакцинации двумя дозами и которые сделают больше бустер-доз, скорее всего победят коронавирус к середине 2022 года. Вирус всегда исчерпывает свои возможности мутаций, и мы ждали ту мутацию, которая увеличит число заболевших, но уменьшит тяжесть протекания болезни. Именно "омикрон" дает возможность думать, что, может быть, это последняя мутация", – заявил Чхаидзе.
По его словам, для Грузии пандемия закончится при условии, что будет вакцинировано не менее 70% взрослого населения. Но на данный момент нет предпосылок полагать, что страна успеет дойти к этому показателю за пять-шесть месяцев, отметил он.
Чхаидзе считает, что быстрое распространение, характерное для штамма "омикрон", позволяет предположить о начале шестой волны распространения COVID-19 в Грузии в середине января. В этот период в стране ожидается 9-10 тысяч инфицированных за сутки, а в худшем случае – не менее 15 тысяч, заявил эксперт.

Вакцины бессильны против "омикрона"?

История "омикрона" начинается с 25 ноября. В Грузии первый случай заражения этим штаммом был выявлен 20 декабря. Новый штамм обнаружили у двух граждан страны, вернувшихся из Дубая и США. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.
Помимо быстрого распространения, отрицательная сторона "омикрона" заключается в том, что от заражения не застрахованы и вакцинированные граждане, отметил эксперт.
"Для нас уже известно, что новый вариант коронавируса "омикрон" однозначно распространяется быстрее, чем все предыдущие мутации. Вторая характеристика – на "омикрон" не действуют вакцины, которые авторизованы ВОЗ. Две дозы Pfizer не могут дать человеку достаточную защиту. Если сравнить, при китайском варианте вакцина Pfizer давала степень защиты 95%, при "омикроне" этот показатель составляет 33%", – сказал Чхаидзе.
Тем не менее преимуществом вакцинации эксперт назвал защиту против тяжелого течения болезни. То есть вакцинированные на 70% застрахованы от госпитализации и смертности.
Еще одна печальная новость, связанная с "омикроном", – это то, что естественный иммунитет, защищающий переболевшего на 6-8 месяцев, при этом варианте коронавируса больше не действует. Единственный способ обезопасить себя от инфицирования или последующих осложнений – вакцинация, считает специалист.
Важным нюансом во время вакцинации в условиях появления "омикрона" Чхаидзе назвал и выбор препарата.
"Все четыре вакцины, которые применялись в Грузии, имеют разницу в плане защиты от инфицирования. У Pfizer показатель равен 95%, у других – 76-81%. Раньше мы говорили, что производитель вакцины не имеет значения, но "омикрон" радикально изменил эти представления. Сейчас разговор только об одной вакцине – Pfizer. Все остальные вакцины не показали достаточную эффективность против "омикрона", – сказал Чхаидзе.

Вакцинация детей

В ходе брифинга Чхаидзе затронул вопрос вакцинации детей в Грузии. По его словам, рассматривать возможность вакцинации против коронавируса детей от 5-9 лет в стране начнут в начале 2022 года. На сегодняшний день в Грузии разрешена вакцинация детей от 12-15 лет.
"Пока у нас не идет разговор о меньшей группе. Очень многие страны в мире начинают вакцинировать детей с 5-9 лет. Наверное, об этом мы будем думать в январе-феврале, но обязательно надо учитывать, что мы пойдем тем путем, как в случае с детьми 12-15 лет. То есть, в первую очередь будем предлагать вакцинацию детей из группы риска. Это дети с врожденными аномалиями нервной системы, хроническими заболеваниями", – пояснил медик.

Как заставить людей прививаться?

Грузия отказалась от обязательной вакцинации и премьер страны четко дал понять, что по этому пути Грузия не пойдет. Вместо этого для роста числа вакцинированных применяется другая мера – денежное поощрение.
С 14 сентября для всех вакцинированных стартовала лотерея, и ее победителями стали уже более 17 тысяч человек. Кроме того, с 8 ноября лица старше 60 лет получали поощрение в размере 200 лари (60 долларов) после вакцинации, а с 28 декабря возрастное ограничение спустили до 50 лет. Программа действует до конца января.

"Денежное вознаграждение – это огромные траты, но государство посчитало, что это того стоит и расходы будут оправданы. Коронавирус – очень и очень дорогое удовольствие, и в плане лечения, и в плане диагностирования. Особенно, если эти люди попадают в реанимацию, в отделение интенсивной терапии – расходы огромные. Именно старшая возрастная группа является самой опасной в плане заражения и поступления в больницу. Это решение принято вовремя. До шестой волны, надеюсь, многие воспользуются возможностью", – отметил Чхаидзе.

Самым действенным способом для оказания влияния на темпы вакцинации власти посчитали введение ковид-паспортов. Такое свидетельство выдается не только тем, кто сделал вакцину против коронавируса, но и тем, кто приобрел иммунитет после заражения COVID-19 или сделал ПЦР-тест. В последнем случае "зеленый статус" присваивается на трое суток. А если сделать быстрый тест, то на сутки.
"Зеленый статус" дает право входа в рестораны, отели, музеи, театры, кинозалы и ряд других заведений и посещать различные мероприятия.
Длительность действия такого паспорта в Грузии не указана, что, по мнению специалиста, неправильно.
"90% публикаций указывают, что после шести месяцев у человека не остается достаточного иммунитета, чтобы он эффективно защищал от реинфицирования. Так что эксперты по иммунизации считают, что надо обязательно указать срок действия "зеленого паспорта" – 6 месяцев с момента перенесения коронавируса. При "омикроне" этот срок надо будет уменьшить до 3 месяцев или еще меньше", – подчеркнул эксперт.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в более чем 100 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 930 544 случая заражения, выздоровели 890 733 человека, скончались 13 707.
К этому времени в Грузии сделано 2 495 435 прививок от коронавируса, 1 139 831 из них двумя полными дозами (это 39,7% населения старше 18 лет). Бустер-дозой вакцинированы 70 075 человек.
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