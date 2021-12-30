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Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
Неожиданные слова изобретателя Tesla удивили всех пользователей соцсети и заставили задуматься о других мирах
2021-12-30T15:01+0400
2021-12-30T15:01+0400
2021-12-30T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск снова шокирует публику – на этот раз создатель Tesla оригинально ответил на вопрос, касающийся жизни на Марсе. Основатель Space X давно не скрывает своего намерения колонизировать Марс. Долгое время Маск продвигает эту идею, а недавно назвал примерное время, когда это все-таки произойдет. И если для простых людей полет на красную планету кажется невероятным, то для Илона – нет. Маск заявил, что покорить Марс можно будет через пять лет, в крайнем случае – через 10. Об этом он рассказал в новом подкасте Лекса Фридмана. Также миллиардер отметил, что хочет достичь цели как можно скорее, ведь через 500 миллионов лет Земля станет непригодной для жизни, и у него есть время, чтобы внести свой вклад. Сейчас капитал Илона насчитывает 278 млрд и его часть идет на разработку ракеты, которая доставит людей на Марс. В настоящее время перелет может занять около шести месяцев, но Маск уверен, что сможет сократить его до одного месяца. А все из-за того, что раз в два года Земля становится ближе к Красной планете, и тут важно выбрать правильную дату.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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новости, в мире, илон маск, зарубежные звезды
Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
15:01 30.12.2021 (обновлено: 15:21 30.12.2021)
Неожиданные слова изобретателя Tesla удивили всех пользователей соцсети и заставили задуматься о других мирах
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск снова шокирует публику – на этот раз создатель Tesla оригинально ответил на вопрос, касающийся жизни на Марсе.
Основатель Space X давно не скрывает своего намерения колонизировать Марс. Долгое время Маск продвигает эту идею, а недавно назвал примерное время, когда это все-таки произойдет. И если для простых людей полет на красную планету кажется невероятным, то для Илона – нет.
Маск заявил, что покорить Марс можно будет через пять лет, в крайнем случае – через 10. Об этом он рассказал в новом подкасте Лекса Фридмана.
Также миллиардер отметил, что хочет достичь цели как можно скорее, ведь через 500 миллионов лет Земля станет непригодной для жизни, и у него есть время, чтобы внести свой вклад.
Сейчас капитал Илона насчитывает 278 млрд и его часть идет на разработку ракеты, которая доставит людей на Марс. В настоящее время перелет может занять около шести месяцев, но Маск уверен, что сможет сократить его до одного месяца. А все из-за того, что раз в два года Земля становится ближе к Красной планете, и тут важно выбрать правильную дату.
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