Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211230/mozhno-li-pokorit-mars-za-mesyats-ilon-mask-otvetil-i-shokiroval-poklonnikov---263275908.html
Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
Неожиданные слова изобретателя Tesla удивили всех пользователей соцсети и заставили задуматься о других мирах
2021-12-30T15:01+0400
2021-12-30T15:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
в мире
илон маск
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/06/251384573_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_eff5f04e57cbda3b7a5d5a9a74f49e81.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск снова шокирует публику – на этот раз создатель Tesla оригинально ответил на вопрос, касающийся жизни на Марсе. Основатель Space X давно не скрывает своего намерения колонизировать Марс. Долгое время Маск продвигает эту идею, а недавно назвал примерное время, когда это все-таки произойдет. И если для простых людей полет на красную планету кажется невероятным, то для Илона – нет. Маск заявил, что покорить Марс можно будет через пять лет, в крайнем случае – через 10. Об этом он рассказал в новом подкасте Лекса Фридмана. Также миллиардер отметил, что хочет достичь цели как можно скорее, ведь через 500 миллионов лет Земля станет непригодной для жизни, и у него есть время, чтобы внести свой вклад. Сейчас капитал Илона насчитывает 278 млрд и его часть идет на разработку ракеты, которая доставит людей на Марс. В настоящее время перелет может занять около шести месяцев, но Маск уверен, что сможет сократить его до одного месяца. А все из-за того, что раз в два года Земля становится ближе к Красной планете, и тут важно выбрать правильную дату.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/06/251384573_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_06322da0a198a79f1ad96d714b5874ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, илон маск, зарубежные звезды

Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников

15:01 30.12.2021 (обновлено: 15:21 30.12.2021)
© AFP / BRITTA PEDERSENИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© AFP / BRITTA PEDERSEN
Подписаться на
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Неожиданные слова изобретателя Tesla удивили всех пользователей соцсети и заставили задуматься о других мирах
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск снова шокирует публику – на этот раз создатель Tesla оригинально ответил на вопрос, касающийся жизни на Марсе.
Основатель Space X давно не скрывает своего намерения колонизировать Марс. Долгое время Маск продвигает эту идею, а недавно назвал примерное время, когда это все-таки произойдет. И если для простых людей полет на красную планету кажется невероятным, то для Илона – нет.
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Маск заявил, что покорить Марс можно будет через пять лет, в крайнем случае – через 10. Об этом он рассказал в новом подкасте Лекса Фридмана.
Также миллиардер отметил, что хочет достичь цели как можно скорее, ведь через 500 миллионов лет Земля станет непригодной для жизни, и у него есть время, чтобы внести свой вклад.
Сейчас капитал Илона насчитывает 278 млрд и его часть идет на разработку ракеты, которая доставит людей на Марс. В настоящее время перелет может занять около шести месяцев, но Маск уверен, что сможет сократить его до одного месяца. А все из-за того, что раз в два года Земля становится ближе к Красной планете, и тут важно выбрать правильную дату.
Читайте также:
От самой пожилой до лауреата нобелевки – премия "Человек года" - фото
Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября
"Это будет эпичный мерч": Илон Маск решил открыть вуз с необычным названием
Илон Маск готов вместо выплат налогов отправить человека на Марс
Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:16Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
15:01Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
14:41Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении
13:40Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
13:21"Реальная любовь": Тина Канделаки спародировала танец Хью Гранта – ВИДЕО
13:07Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
12:52Новое предприятие открылось в Поти
12:23Волк покусал трех человек на западе Грузии
12:14Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя
12:08Грузинская группа Mgzavrebi едет покорять Израиль
11:53Новые штрафы для курильщиков - в Грузии расширяется список запретов
11:38Ковид-статистика Грузии: число инфицированных постепенно снижается
11:22Стала известна статистика по смертности от штамма коронавируса "омикрон"
11:06Возвращение Саакашвили в тюрьму было предсказуемо – Сергеенко
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 097
10:34Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта
10:23Президент Грузии вручила награды новым лауреатам государственных премий
10:07Как Грузия отдыхает на Новый год 2022 – календарь праздничных дней
09:36Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
09:20Курс лари на четверг – 3,0961 GEL/$1