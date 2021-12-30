https://sputnik-georgia.ru/20211230/mozhno-li-pokorit-mars-za-mesyats-ilon-mask-otvetil-i-shokiroval-poklonnikov---263275908.html

Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников

Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников

Неожиданные слова изобретателя Tesla удивили всех пользователей соцсети и заставили задуматься о других мирах

2021-12-30T15:01+0400

2021-12-30T15:01+0400

2021-12-30T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск снова шокирует публику – на этот раз создатель Tesla оригинально ответил на вопрос, касающийся жизни на Марсе. Основатель Space X давно не скрывает своего намерения колонизировать Марс. Долгое время Маск продвигает эту идею, а недавно назвал примерное время, когда это все-таки произойдет. И если для простых людей полет на красную планету кажется невероятным, то для Илона – нет. Маск заявил, что покорить Марс можно будет через пять лет, в крайнем случае – через 10. Об этом он рассказал в новом подкасте Лекса Фридмана. Также миллиардер отметил, что хочет достичь цели как можно скорее, ведь через 500 миллионов лет Земля станет непригодной для жизни, и у него есть время, чтобы внести свой вклад. Сейчас капитал Илона насчитывает 278 млрд и его часть идет на разработку ракеты, которая доставит людей на Марс. В настоящее время перелет может занять около шести месяцев, но Маск уверен, что сможет сократить его до одного месяца. А все из-за того, что раз в два года Земля становится ближе к Красной планете, и тут важно выбрать правильную дату.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, илон маск, зарубежные звезды