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https://sputnik-georgia.ru/20211231/kak-izbavitsya-ot-pokhmelya-yantarnaya-kislota-rassol-narodnye-sredstva-263318638.html
Как избавиться от похмелья: янтарная кислота, рассол, народные средства
Как избавиться от похмелья: янтарная кислота, рассол, народные средства
Новогодние праздники обычно отмечают с размахом – это бесконечные застолья и большое количество алкогольных напитков 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T22:42+0400
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справки
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К распространенным признакам проявления похмельного синдрома относят сильную головную боль, жажду, тошноту, рвоту и диарею.Поэтому у многих людей, после новогодней ночи возникает закономерный вопрос – как избавиться от похмелья и каким народным средством "поправить" здоровье.Sputnik Грузия собрал проверенные народные средства, которые обычно помогают избавиться от похмелья.Как избавиться от похмельяСуществуют разные народные средства, которые способны побороть похмелье. Один из самых лучших способов избавиться от похмелья считается сырое яйцо, которое рекомендуют выпить сразу же после пробужденья. Фермент глутатион, который содержится в желтке, восстанавливает организм и, соответственно, помогает избавиться от похмелья.Действенным народным средством от похмелья остается рассол, который практикуется издавна для лечения похмельного синдрома. После обильного приема алкоголя организм обезвоживается и нарушается водно-солевой баланс. А рассол, содержащий растворенные соли и электролиты, восстанавливает утраченное равновесие жидкостей. После рассола желательно пополнять запасы влаги организма минеральной водой и натуральными соками.Наваристый бульон нормализует пищеварение, поможет восстановить силы после новогодней ночи и помогает унять головную боль.Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу &gt;&gt;Избавится от похмелья поможет и нашатырный спирт. Идеальная дозировка – три капли спирта на стакан воды. От похмелья избавит также настойка мяты – 20 капель нужно добавить в стакан воды, после чего смешать и выпить небольшими глотками.Избавиться от тошноты и рвоты поможет отвар корицы. Одну чайную ложку народного средства разведите в стакане кипятка. За один прием выпевают не больше одного стакана.Имбирно-мятный чай хорошо борется с похмельем. Он спасает организм от обезвоживания.Специалисты рекомендует есть много фруктов и овощей, особенно содержащие витамин С. Полезными будут и ягоды – брусника, смородина и клюква. Нужно съесть не менее трех столовых ложек ягод, чтобы избавиться от похмелья.Водные процедуры помогут избавиться от похмелья. После праздничной ночи холодный душ нужно принимать минимум 20 минут. Он поможет избавиться от головной боли и усталости.Хорошо борется с симптомами похмелья янтарная кислота. Благодаря своим особым свойствам, эта биодобавка содержится в распространенных антипохмельных препаратах – "Антипохмелин", "Лимонтар", "АлкоБарьер" и так далее. Принимать лекарства, содержащие янтарную кислоту, специалисты рекомендуют очень осторожно, так как они имеют противопоказания.Водные процедуры необходимо принимать минимум 20 минут. Холодный душ приведет Вас в чувство после праздничной ночи и поможет избавиться от головной боли и усталости.При похмелье необходимо пить огромное количество воды. Она поможет вывести шлаки и токсины из организма и восстановить водный баланс.Как бы тяжело не было, обязательно с утра нужно плотно позавтракать, так как алкоголь понижает уровень сахара в крови, а пища приведет все в нужную норму. Полностью откажитесь от физических нагрузок и позвольте своему организму восстанавливаться.P.S.: Помните, самый лучший способ избавиться от похмелья – это пить в меру.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Как избавиться от похмелья: янтарная кислота, рассол, народные средства

22:42 31.12.2021 (обновлено: 22:56 31.12.2021)
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© photo: Sputnik / Sergey Malgavko
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Новогодние праздники обычно отмечают с размахом – это бесконечные застолья и большое количество алкогольных напитков
К распространенным признакам проявления похмельного синдрома относят сильную головную боль, жажду, тошноту, рвоту и диарею.
Поэтому у многих людей, после новогодней ночи возникает закономерный вопрос – как избавиться от похмелья и каким народным средством "поправить" здоровье.
Sputnik Грузия собрал проверенные народные средства, которые обычно помогают избавиться от похмелья.

Как избавиться от похмелья

Существуют разные народные средства, которые способны побороть похмелье. Один из самых лучших способов избавиться от похмелья считается сырое яйцо, которое рекомендуют выпить сразу же после пробужденья. Фермент глутатион, который содержится в желтке, восстанавливает организм и, соответственно, помогает избавиться от похмелья.
Действенным народным средством от похмелья остается рассол, который практикуется издавна для лечения похмельного синдрома. После обильного приема алкоголя организм обезвоживается и нарушается водно-солевой баланс. А рассол, содержащий растворенные соли и электролиты, восстанавливает утраченное равновесие жидкостей. После рассола желательно пополнять запасы влаги организма минеральной водой и натуральными соками.
Наваристый бульон нормализует пищеварение, поможет восстановить силы после новогодней ночи и помогает унять головную боль.
Как алкоголь влияет на иммунитет к коронавирусу >>
Избавится от похмелья поможет и нашатырный спирт. Идеальная дозировка – три капли спирта на стакан воды. От похмелья избавит также настойка мяты – 20 капель нужно добавить в стакан воды, после чего смешать и выпить небольшими глотками.
Избавиться от тошноты и рвоты поможет отвар корицы. Одну чайную ложку народного средства разведите в стакане кипятка. За один прием выпевают не больше одного стакана.
Имбирно-мятный чай хорошо борется с похмельем. Он спасает организм от обезвоживания.
Специалисты рекомендует есть много фруктов и овощей, особенно содержащие витамин С. Полезными будут и ягоды – брусника, смородина и клюква. Нужно съесть не менее трех столовых ложек ягод, чтобы избавиться от похмелья.
Водные процедуры помогут избавиться от похмелья. После праздничной ночи холодный душ нужно принимать минимум 20 минут. Он поможет избавиться от головной боли и усталости.
Хорошо борется с симптомами похмелья янтарная кислота. Благодаря своим особым свойствам, эта биодобавка содержится в распространенных антипохмельных препаратах – "Антипохмелин", "Лимонтар", "АлкоБарьер" и так далее. Принимать лекарства, содержащие янтарную кислоту, специалисты рекомендуют очень осторожно, так как они имеют противопоказания.
Водные процедуры необходимо принимать минимум 20 минут. Холодный душ приведет Вас в чувство после праздничной ночи и поможет избавиться от головной боли и усталости.
При похмелье необходимо пить огромное количество воды. Она поможет вывести шлаки и токсины из организма и восстановить водный баланс.
Как бы тяжело не было, обязательно с утра нужно плотно позавтракать, так как алкоголь понижает уровень сахара в крови, а пища приведет все в нужную норму. Полностью откажитесь от физических нагрузок и позвольте своему организму восстанавливаться.
P.S.: Помните, самый лучший способ избавиться от похмелья – это пить в меру.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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