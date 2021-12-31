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https://sputnik-georgia.ru/20211231/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-dekabrya-2021-263269504.html
Какой сегодня церковный праздник: 31 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 31 декабря 2021
По православному церковному календарю 31 декабря 2021 отмечают день памяти Святых Севастиана, Никострата, Зои, Кастория, Транквиллина, Маркеллина, Марка, Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия, Кастула, Модеста, Флора и других
2021-12-31T01:00+0400
2021-12-31T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 31 декабря поминают мучеников Севастиана, Никострата, Зою, Кастория, Транквиллина, Маркеллина, Марка, Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия и Кастула, пострадавших за веру при императорах-соправителях Диоклитиане и Максимиане (284-305).Родился Севастиан в городе Нарбоне (Галлия). Получив образование в Медиолане, он занимал должность начальника дворцовой стражи при императорах-соправителях. Храбрый и преданный Севастиан пользовался у воинов и придворных авторитетом и любовью. Будучи тайным христианином, он много помогал братьям по вере.Братья-христиане Маркеллин и Марк, заточенные в темницу, сначала твердо исповедовавшие веру, под влиянием уговоров родителей-язычников, жен и детей стали колебаться. Тогда Севастиан пришел к месту заключения мучеников и вдохновенной проповедью убедил их идти на мученический подвиг.Речь cвятого потрясла всех присутствовавших. Зоя – жена царского казнохранителя Никострата, потерявшая дар речи шесть лет назад, припав к ногам воина-проповедника, просила знаками исцелить ее. Севастиан осенил крестным знамением женщину и она заговорила, прославляя Господа. Тогда все присутствовавшие уверовали, и Никострат снял с братьев оковы.В тот же вечер священник Поликарп крестил Никострата и его семью, отца Маркеллина и Марка-Транквиллина, его родных и друзей, начальника тюрем Рима Клавдия и его сыновей, а также 16 осужденных – всего 64 человека. Число новообращенных росло с каждым днем.По приказу императоров христиан стали жестоко преследовать. После жестоких пыток их казнили. Произошло это примерно в 287 или 304 году.Архиепископ ИерусалимскийПо церковному календарю 31 декабря поминают святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.Родился будущий святой в христианской семье в Севастии Каппадокийской (Малая Азия). Чувствуя тягу к монашеской жизни с юных лет, Модест принял постриг. Впоследствии он был настоятелем обители Феодосия Великого, основанного в Палестине в IV веке.В то время персидский царь Хозрой напал на Сирию и Палестину и объединившись с евреями, перебил 90 тысяч христиан и разрушил христианские храмы.Иерусалимский Патриарх Захария и множество других христиан попали в плен вместе с Крестом Господним. Временно управлять Иерусалимской церковью поручили святому Модесту в должности местоблюстителя патриаршей кафедры.С помощью Александрийского Патриарха Иоанна Милостивого, преподобный Модест восстановил разрушенные христианские святыни, в том числе и храм Гроба Господня. Патриарх Захария возвратился из плена с Крестом Господним через 14 лет. После его кончины, святого Модеста поставили Патриархом Иерусалимским. Святитель скончался в 634 году. Ему было 97 лет.Епископ АмийскийПо церковному календарю 31 декабря поминают преподобного Флора, епископа Амийского (Малая Азия).Родился будущий святой в благочестивой христианской семье и получил хорошее образование. Поступив к византийскому императору на придворную службу, Флор был возведен в сан патриция, женился и имел детей.Когда жена и дети Флора умерли от оспы, он удалился в предместье Константинополя, где вел благочестивую жизнь. Впоследствии преподобного избрали епископом Амийским. Святитель мудро управлял своей паствой. Святой Флор мирно скончался в начале VII века.ИмениныПо церковному календарю 31 декабря именины отмечают Вера, Зоя, Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Модест, Михаил, Николай, Севастьян, Сергей, Семен и Фадей.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 31 декабря 2021

01:00 31.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГорящие свечи в церкви на панихиде
Горящие свечи в церкви на панихиде - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 31 декабря 2021 отмечают день памяти cвятых Севастиана, Никострата, Зои, Кастория, Транквиллина, Маркеллина, Марка, Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия, Кастула, Модеста, Флора и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 31 декабря поминают мучеников Севастиана, Никострата, Зою, Кастория, Транквиллина, Маркеллина, Марка, Клавдия, Симфориана, Викторина, Тивуртия и Кастула, пострадавших за веру при императорах-соправителях Диоклитиане и Максимиане (284-305).
Родился Севастиан в городе Нарбоне (Галлия). Получив образование в Медиолане, он занимал должность начальника дворцовой стражи при императорах-соправителях. Храбрый и преданный Севастиан пользовался у воинов и придворных авторитетом и любовью. Будучи тайным христианином, он много помогал братьям по вере.
Братья-христиане Маркеллин и Марк, заточенные в темницу, сначала твердо исповедовавшие веру, под влиянием уговоров родителей-язычников, жен и детей стали колебаться. Тогда Севастиан пришел к месту заключения мучеников и вдохновенной проповедью убедил их идти на мученический подвиг.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Речь cвятого потрясла всех присутствовавших. Зоя – жена царского казнохранителя Никострата, потерявшая дар речи шесть лет назад, припав к ногам воина-проповедника, просила знаками исцелить ее. Севастиан осенил крестным знамением женщину и она заговорила, прославляя Господа. Тогда все присутствовавшие уверовали, и Никострат снял с братьев оковы.
В тот же вечер священник Поликарп крестил Никострата и его семью, отца Маркеллина и Марка-Транквиллина, его родных и друзей, начальника тюрем Рима Клавдия и его сыновей, а также 16 осужденных – всего 64 человека. Число новообращенных росло с каждым днем.
По приказу императоров христиан стали жестоко преследовать. После жестоких пыток их казнили. Произошло это примерно в 287 или 304 году.

Архиепископ Иерусалимский

По церковному календарю 31 декабря поминают святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.
Родился будущий святой в христианской семье в Севастии Каппадокийской (Малая Азия). Чувствуя тягу к монашеской жизни с юных лет, Модест принял постриг. Впоследствии он был настоятелем обители Феодосия Великого, основанного в Палестине в IV веке.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В то время персидский царь Хозрой напал на Сирию и Палестину и объединившись с евреями, перебил 90 тысяч христиан и разрушил христианские храмы.
Иерусалимский Патриарх Захария и множество других христиан попали в плен вместе с Крестом Господним. Временно управлять Иерусалимской церковью поручили святому Модесту в должности местоблюстителя патриаршей кафедры.
С помощью Александрийского Патриарха Иоанна Милостивого, преподобный Модест восстановил разрушенные христианские святыни, в том числе и храм Гроба Господня. Патриарх Захария возвратился из плена с Крестом Господним через 14 лет. После его кончины, святого Модеста поставили Патриархом Иерусалимским. Святитель скончался в 634 году. Ему было 97 лет.

Епископ Амийский

По церковному календарю 31 декабря поминают преподобного Флора, епископа Амийского (Малая Азия).
Родился будущий святой в благочестивой христианской семье и получил хорошее образование. Поступив к византийскому императору на придворную службу, Флор был возведен в сан патриция, женился и имел детей.
Когда жена и дети Флора умерли от оспы, он удалился в предместье Константинополя, где вел благочестивую жизнь. Впоследствии преподобного избрали епископом Амийским. Святитель мудро управлял своей паствой. Святой Флор мирно скончался в начале VII века.

Именины

По церковному календарю 31 декабря именины отмечают Вера, Зоя, Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Модест, Михаил, Николай, Севастьян, Сергей, Семен и Фадей.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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