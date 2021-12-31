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Когда завершится пандемия – прогнозы экспертов
Когда завершится пандемия – прогнозы экспертов
Грузия переживает пятую волну пандемии, на пороге шестая, но не исключено, что она станет последней 31.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-31T12:13+0400
2021-12-31T12:13+0400
2021-12-31T13:12+0400
пятая волна
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грузия
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Будущий 2022 год будет последним годом для пандемии коронавируса, считает руководитель тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Эпидемиологическая ситуация в Грузии к концу года несколько стабилизировалась, однако эпидемиологи предсказывают в ближайшее время очередную волну пандемии, которую породит новый штамм коронавируса "омикрон". Этот год был очень тяжелым как для всего мира, так и для Грузии, заявил в свою очередь заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>"Жертвами пандемии коронавируса стало довольно много людей. Это было очень тяжелым испытанием и для медицинского сектора. Были дни, когда медицинский сектор работал на грани", – заявил Имнадзе.С учетом того, с какой скоростью распространяется во всем мире новый штамм коронавируса "омикрон", прогнозы неутешительные, отметил Имнадзе."Безусловно первым советом остается вакцинация, которая может спасти наши жизни", – сказал эпидемиолог.По последним данным, число подтвержденных случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 93.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 934 741 случай заражения, выздоровели 895 315 человек, скончались 13 800.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Когда завершится пандемия – прогнозы экспертов
12:13 31.12.2021 (обновлено: 13:12 31.12.2021)
Грузия переживает пятую волну пандемии, на пороге шестая, но не исключено, что она станет последней
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Будущий 2022 год будет последним годом для пандемии коронавируса, считает руководитель тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии к концу года несколько стабилизировалась, однако эпидемиологи предсказывают в ближайшее время очередную волну пандемии, которую породит новый штамм коронавируса "омикрон".
"2021 год был годом серьезных вызовов. И в определенной части мы смогли осилить эти вызовы, имею в виду исправную работу клинического сектора. Однако были и такие направления, где мы не смогли справиться с пандемией. Мы не смогли справиться с вакцинацией… Думаю, 2022 год будет последним годом пандемии", – заявил Церцвадзе.
Этот год был очень тяжелым как для всего мира, так и для Грузии, заявил в свою очередь заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.
"Жертвами пандемии коронавируса стало довольно много людей. Это было очень тяжелым испытанием и для медицинского сектора. Были дни, когда медицинский сектор работал на грани", – заявил Имнадзе.
С учетом того, с какой скоростью распространяется во всем мире новый штамм коронавируса "омикрон", прогнозы неутешительные, отметил Имнадзе.
"Безусловно первым советом остается вакцинация, которая может спасти наши жизни", – сказал эпидемиолог.
По последним данным, число подтвержденных случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 93.
Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.
Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 934 741 случай заражения, выздоровели 895 315 человек, скончались 13 800.
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