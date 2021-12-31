https://sputnik-georgia.ru/20211231/kogda-zavershitsya-pandemiya--prognozy-ekspertov-263304158.html

Когда завершится пандемия – прогнозы экспертов

Когда завершится пандемия – прогнозы экспертов

Грузия переживает пятую волну пандемии, на пороге шестая, но не исключено, что она станет последней 31.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-31T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Будущий 2022 год будет последним годом для пандемии коронавируса, считает руководитель тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Эпидемиологическая ситуация в Грузии к концу года несколько стабилизировалась, однако эпидемиологи предсказывают в ближайшее время очередную волну пандемии, которую породит новый штамм коронавируса "омикрон". Этот год был очень тяжелым как для всего мира, так и для Грузии, заявил в свою очередь заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.Грузинский специалист рассказал все об "омикроне" и датах завершения пандемии коронавируса>>"Жертвами пандемии коронавируса стало довольно много людей. Это было очень тяжелым испытанием и для медицинского сектора. Были дни, когда медицинский сектор работал на грани", – заявил Имнадзе.С учетом того, с какой скоростью распространяется во всем мире новый штамм коронавируса "омикрон", прогнозы неутешительные, отметил Имнадзе."Безусловно первым советом остается вакцинация, которая может спасти наши жизни", – сказал эпидемиолог.По последним данным, число подтвержденных случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии увеличилось до 93.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 934 741 случай заражения, выздоровели 895 315 человек, скончались 13 800.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19