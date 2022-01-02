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Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2022 году 02.01.2022, Sputnik Грузия
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По случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, но в 2022 году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны, православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в День Святого Апостола Андрея Первозванного, День успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, День Святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова - Пасхе. В этом году пасхальные выходные в стране продлятся с 22 по 25 апреля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году

20:00 02.01.2022
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете об основных государственных и религиозных праздниках страны в 2022 году
Календарь праздников и выходных в Грузии в 2022 году - Sputnik Грузия
По случаю празднования Нового года и Рождества в стране выходными днями были 1-2 января и 7 января соответственно, но в 2022 году для государственных учреждений праздники продлятся с 1 по 10 января включительно. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.
В Грузии, где абсолютное большинство жителей страны, православные, некоторые выходные дни приходятся на дни поминовения святых, особенно почитаемых в стране. Так, жители страны отдыхают в День Святого Апостола Андрея Первозванного, День успения Пресвятой Богородицы, или Мариамоба, День Святого Георгия. Особенное отношение в стране к празднику Воскресения Христова - Пасхе. В этом году пасхальные выходные в стране продлятся с 22 по 25 апреля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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