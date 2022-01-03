https://sputnik-georgia.ru/20220103/kaspiyskiy-tigr-kak-v-gruzii-ubili-poslednego-predstavitelya-unikalnogo-vida-263283405.html

Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида

Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида

Причиной исчезновения многих видов животных в природе стал человек. Так и последнего Каспийского тигра убили в Грузии ровно сто лет назад, близ деревни Лелоби

2022-01-03T17:01+0400

2022-01-03T17:01+0400

2022-01-03T17:01+0400

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Sputnik Грузия решил узнать, что приводит к такому плачевному результату – полному исчезновению вида, а также какие есть пути решения данной проблемы.Заместитель директора Тбилисского зоопарка по научной части Давид Тактакишвили рассказал в интервью подробнее о факторах, которые привели к исчезновению вида Каспийского тигра в мире.Кто виноват?Тактакишвили отметил, что одной из причин исчезновения Каспийского тигра стал тот фактор, что тигр стал конкурентом человека, так как хищник нападал на домашний скот, на парнокопытных, чтобы пропитать себя. Однако были и другие причины охоты на тигра."Раньше таким поведением мужчина показывал свою смелость, мужественность, мол, я настолько силен, что смог победить такое животное. Конечно, речь также идет и о дорогой шкуре тигра, которая украшала дома богатых людей", – рассказывает специалист.Тактакишвили отметил, что если говорить о других видах тигров, например, об Амурском, то в данном случае важно помнить, что кости тигра в китайской медицине считались сильным лечебным препаратом. Поэтому причин, почему некоторые виды тигров исчезли в природе, а другие находятся на грани вымирания, увы, много.Путь последнего Каспийского тигра в ГрузииНекоторые ученые предполагают, что тигр попал в Грузию из Азербайджана. Стоит отметить, что тигр, особенно Амурский, является самым крупным хищником после белого медведя, поэтому ареал этих животных, территория, на которой они охотятся, очень большая и может достигать даже нескольких сотен километров."Поэтому ученые предполагают, что территория его обитания могла переходить на территорию Грузии. Так он к нам и попал или же он просто искал тигрицу, – рассуждает специалист. – При этом некоторые ученые пытаются восстановить путь тигра, предполагая, что он перешел из Азербайджана, попал на территорию Грузии, далее прошел лес Гардабани и Манглиси. Это считается самым приемлемым маршрутом, ведь тигр должен был пройти тот путь, который позволил бы ему остаться незамеченным для людей. Однако, все это на уровне теории".Интересно, что чучело этого убитого Каспийского тигра хранится в Национальном музее Грузии.Каспийский = Амурский?Давид Тактакишвили также рассказал об интересной и важной теории, которой сейчас занимаются ученые. Оказалось, что по последним таксономическим исследованиям предполагается, что Каспийский и Амурский тигры относятся к одному виду. Если эти данные подтвердятся, то это будет значить, что Каспийский вид тигров не вымер."На данный момент и Амурский тигр находится на грани исчезновения. Количество тигров этого вида на критическом уровне. В природе он обитает на территории Российской Федерации и Китая. По разным данным, количество Амурских тигров варьируется от 200 до 400 индивидов. Это критическое количество", – подчеркивает Тактакишвили.Давид Тактакишвили также отметил, что число людей на земле растет, следовательно, для существования необходимо больше площади для жизни."Поэтому, происходит освоение новых территорий, что отрицательно сказывается не только на тиграх, но и на любых животных, так как происходит уничтожение их среды обитания", – утверждает эксперт.Как помочь?Давид Тактакишвили считает, что зоопарки положительно влияют на популяцию редких животных и вообще играют большую роль в спасении животных."Зоопарки существуют на протяжении столетий, и с самого начала собрали вокруг себя как приверженцев, так и противников, – говорит Тактакишвили. – Я, конечно, поддерживаю зоопарки, я ведь здесь и работаю. Зоопарки вообще выполняют большую роль в спасении животных, находящихся на грани исчезновения, в частности, в их размножении".Специалист отметил, что изучение животных в зоопарках намного легче, чем в дикой природе. Далее приобретенный опыт направляют в работу для того, чтобы увеличить численность животных в природе.Помимо зоопарков, на спасение редких видов животных положительно влияют и Национальные парки, заповедники, в которых действуют строгие регуляции. В некоторых, как рассказал замдиректора зоопарка, вход людям вообще запрещен. О рыбалке и охоте речь не идет.Давид Тактакишвили не смог не вспомнить о Торе – Амурском тигре, который живет в тбилисском зоопарке. Тор был передан тбилисскому зверинцу в подарок от Рижского зоопарка. Сегодня Тору уже пять лет. Как говорит Тактакишвили, он в самом расцвете сил. Поэтому сейчас идет активный поиск невесты.Однако дело это нелегкое, ведь Амурские тигры – редкий вид. К тому же зоопарки всегда требуют для них особенные условия, чтобы вольеры строго соответствовали требованиям. К слову, вольер в тбилисском зоопарке отлично подходит как для содержания одинокого Тора, так и для двух тигров.Интересен и тот факт, что теперь зоопарки не продают животных, это считается дурным тоном, говорит Тактакишвили. Сегодня зоопарки дарят друг другу животных.Остается ждать, когда Тору найдут подружку. Может в Новом году Тигра он перестанет быть одиноким.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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