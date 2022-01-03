Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220103/kaspiyskiy-tigr-kak-v-gruzii-ubili-poslednego-predstavitelya-unikalnogo-vida-263283405.html
Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
Причиной исчезновения многих видов животных в природе стал человек. Так и последнего Каспийского тигра убили в Грузии ровно сто лет назад, близ деревни Лелоби
2022-01-03T17:01+0400
2022-01-03T17:01+0400
грузия
аналитика
колумнисты
обзоры
тбилиси
тбилисский зоопарк
тигр
зоопарк
тигры
новый год 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263225272_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8f7cd4a3c0c6378f76bfc13de27489c0.jpg
Sputnik Грузия решил узнать, что приводит к такому плачевному результату – полному исчезновению вида, а также какие есть пути решения данной проблемы.Заместитель директора Тбилисского зоопарка по научной части Давид Тактакишвили рассказал в интервью подробнее о факторах, которые привели к исчезновению вида Каспийского тигра в мире.Кто виноват?Тактакишвили отметил, что одной из причин исчезновения Каспийского тигра стал тот фактор, что тигр стал конкурентом человека, так как хищник нападал на домашний скот, на парнокопытных, чтобы пропитать себя. Однако были и другие причины охоты на тигра."Раньше таким поведением мужчина показывал свою смелость, мужественность, мол, я настолько силен, что смог победить такое животное. Конечно, речь также идет и о дорогой шкуре тигра, которая украшала дома богатых людей", – рассказывает специалист.Тактакишвили отметил, что если говорить о других видах тигров, например, об Амурском, то в данном случае важно помнить, что кости тигра в китайской медицине считались сильным лечебным препаратом. Поэтому причин, почему некоторые виды тигров исчезли в природе, а другие находятся на грани вымирания, увы, много.Путь последнего Каспийского тигра в ГрузииНекоторые ученые предполагают, что тигр попал в Грузию из Азербайджана. Стоит отметить, что тигр, особенно Амурский, является самым крупным хищником после белого медведя, поэтому ареал этих животных, территория, на которой они охотятся, очень большая и может достигать даже нескольких сотен километров."Поэтому ученые предполагают, что территория его обитания могла переходить на территорию Грузии. Так он к нам и попал или же он просто искал тигрицу, – рассуждает специалист. – При этом некоторые ученые пытаются восстановить путь тигра, предполагая, что он перешел из Азербайджана, попал на территорию Грузии, далее прошел лес Гардабани и Манглиси. Это считается самым приемлемым маршрутом, ведь тигр должен был пройти тот путь, который позволил бы ему остаться незамеченным для людей. Однако, все это на уровне теории".Интересно, что чучело этого убитого Каспийского тигра хранится в Национальном музее Грузии.Каспийский = Амурский?Давид Тактакишвили также рассказал об интересной и важной теории, которой сейчас занимаются ученые. Оказалось, что по последним таксономическим исследованиям предполагается, что Каспийский и Амурский тигры относятся к одному виду. Если эти данные подтвердятся, то это будет значить, что Каспийский вид тигров не вымер."На данный момент и Амурский тигр находится на грани исчезновения. Количество тигров этого вида на критическом уровне. В природе он обитает на территории Российской Федерации и Китая. По разным данным, количество Амурских тигров варьируется от 200 до 400 индивидов. Это критическое количество", – подчеркивает Тактакишвили.Давид Тактакишвили также отметил, что число людей на земле растет, следовательно, для существования необходимо больше площади для жизни."Поэтому, происходит освоение новых территорий, что отрицательно сказывается не только на тиграх, но и на любых животных, так как происходит уничтожение их среды обитания", – утверждает эксперт.Как помочь?Давид Тактакишвили считает, что зоопарки положительно влияют на популяцию редких животных и вообще играют большую роль в спасении животных."Зоопарки существуют на протяжении столетий, и с самого начала собрали вокруг себя как приверженцев, так и противников, – говорит Тактакишвили. – Я, конечно, поддерживаю зоопарки, я ведь здесь и работаю. Зоопарки вообще выполняют большую роль в спасении животных, находящихся на грани исчезновения, в частности, в их размножении".Специалист отметил, что изучение животных в зоопарках намного легче, чем в дикой природе. Далее приобретенный опыт направляют в работу для того, чтобы увеличить численность животных в природе.Помимо зоопарков, на спасение редких видов животных положительно влияют и Национальные парки, заповедники, в которых действуют строгие регуляции. В некоторых, как рассказал замдиректора зоопарка, вход людям вообще запрещен. О рыбалке и охоте речь не идет.Давид Тактакишвили не смог не вспомнить о Торе – Амурском тигре, который живет в тбилисском зоопарке. Тор был передан тбилисскому зверинцу в подарок от Рижского зоопарка. Сегодня Тору уже пять лет. Как говорит Тактакишвили, он в самом расцвете сил. Поэтому сейчас идет активный поиск невесты.Однако дело это нелегкое, ведь Амурские тигры – редкий вид. К тому же зоопарки всегда требуют для них особенные условия, чтобы вольеры строго соответствовали требованиям. К слову, вольер в тбилисском зоопарке отлично подходит как для содержания одинокого Тора, так и для двух тигров.Интересен и тот факт, что теперь зоопарки не продают животных, это считается дурным тоном, говорит Тактакишвили. Сегодня зоопарки дарят друг другу животных.Остается ждать, когда Тору найдут подружку. Может в Новом году Тигра он перестанет быть одиноким.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263225272_55:0:1280:919_1920x0_80_0_0_a909e374e53a3b4638e0e8fbe17aa396.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, аналитика, колумнисты, обзоры, тбилиси, тбилисский зоопарк, тигр, зоопарк, тигры, новый год 2022

Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида

17:01 03.01.2022
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАмурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Причиной исчезновения многих видов животных в природе стал человек. Так и последнего Каспийского тигра убили в Грузии ровно сто лет назад, близ деревни Лелоби
Sputnik Грузия решил узнать, что приводит к такому плачевному результату – полному исчезновению вида, а также какие есть пути решения данной проблемы.
Заместитель директора Тбилисского зоопарка по научной части Давид Тактакишвили рассказал в интервью подробнее о факторах, которые привели к исчезновению вида Каспийского тигра в мире.

Кто виноват?

Тактакишвили отметил, что одной из причин исчезновения Каспийского тигра стал тот фактор, что тигр стал конкурентом человека, так как хищник нападал на домашний скот, на парнокопытных, чтобы пропитать себя. Однако были и другие причины охоты на тигра.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАмурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
"Раньше таким поведением мужчина показывал свою смелость, мужественность, мол, я настолько силен, что смог победить такое животное. Конечно, речь также идет и о дорогой шкуре тигра, которая украшала дома богатых людей", – рассказывает специалист.
Тактакишвили отметил, что если говорить о других видах тигров, например, об Амурском, то в данном случае важно помнить, что кости тигра в китайской медицине считались сильным лечебным препаратом. Поэтому причин, почему некоторые виды тигров исчезли в природе, а другие находятся на грани вымирания, увы, много.

Путь последнего Каспийского тигра в Грузии

Некоторые ученые предполагают, что тигр попал в Грузию из Азербайджана. Стоит отметить, что тигр, особенно Амурский, является самым крупным хищником после белого медведя, поэтому ареал этих животных, территория, на которой они охотятся, очень большая и может достигать даже нескольких сотен километров.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАмурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
"Поэтому ученые предполагают, что территория его обитания могла переходить на территорию Грузии. Так он к нам и попал или же он просто искал тигрицу, – рассуждает специалист. – При этом некоторые ученые пытаются восстановить путь тигра, предполагая, что он перешел из Азербайджана, попал на территорию Грузии, далее прошел лес Гардабани и Манглиси. Это считается самым приемлемым маршрутом, ведь тигр должен был пройти тот путь, который позволил бы ему остаться незамеченным для людей. Однако, все это на уровне теории".
© National Archives of GeorgiaКаспийский тигр, которого убили в Грузии в 1921 году
Каспийский тигр, которого убили в Грузии в 1921 году - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Каспийский тигр, которого убили в Грузии в 1921 году
© National Archives of Georgia
Интересно, что чучело этого убитого Каспийского тигра хранится в Национальном музее Грузии.

Каспийский = Амурский?

Давид Тактакишвили также рассказал об интересной и важной теории, которой сейчас занимаются ученые. Оказалось, что по последним таксономическим исследованиям предполагается, что Каспийский и Амурский тигры относятся к одному виду. Если эти данные подтвердятся, то это будет значить, что Каспийский вид тигров не вымер.
© photo: Sputnik / Владимир Минкевич / Перейти в фотобанкАмурский тигр (уссурийский или дальневосточный)
Амурский тигр (уссурийский или дальневосточный) - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Амурский тигр (уссурийский или дальневосточный)
© photo: Sputnik / Владимир Минкевич
/
Перейти в фотобанк
"На данный момент и Амурский тигр находится на грани исчезновения. Количество тигров этого вида на критическом уровне. В природе он обитает на территории Российской Федерации и Китая. По разным данным, количество Амурских тигров варьируется от 200 до 400 индивидов. Это критическое количество", – подчеркивает Тактакишвили.
Давид Тактакишвили также отметил, что число людей на земле растет, следовательно, для существования необходимо больше площади для жизни.
© photo: Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
© photo: Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
"Поэтому, происходит освоение новых территорий, что отрицательно сказывается не только на тиграх, но и на любых животных, так как происходит уничтожение их среды обитания", – утверждает эксперт.

Как помочь?

Давид Тактакишвили считает, что зоопарки положительно влияют на популяцию редких животных и вообще играют большую роль в спасении животных.
"Зоопарки существуют на протяжении столетий, и с самого начала собрали вокруг себя как приверженцев, так и противников, – говорит Тактакишвили. – Я, конечно, поддерживаю зоопарки, я ведь здесь и работаю. Зоопарки вообще выполняют большую роль в спасении животных, находящихся на грани исчезновения, в частности, в их размножении".
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАмурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Специалист отметил, что изучение животных в зоопарках намного легче, чем в дикой природе. Далее приобретенный опыт направляют в работу для того, чтобы увеличить численность животных в природе.

"Достаточно вспомнить английского натуралиста Джерральда Дарелла, – отмечает Тактакишвили. – Даже у него был свой зоопарк на острове Джерси в Великобритании для проведения различных проекты по спасению редких животных".

Помимо зоопарков, на спасение редких видов животных положительно влияют и Национальные парки, заповедники, в которых действуют строгие регуляции. В некоторых, как рассказал замдиректора зоопарка, вход людям вообще запрещен. О рыбалке и охоте речь не идет.
Давид Тактакишвили не смог не вспомнить о Торе – Амурском тигре, который живет в тбилисском зоопарке. Тор был передан тбилисскому зверинцу в подарок от Рижского зоопарка. Сегодня Тору уже пять лет. Как говорит Тактакишвили, он в самом расцвете сил. Поэтому сейчас идет активный поиск невесты.
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАмурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Амурский тигр Тор в тбилисском зоопарке
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Однако дело это нелегкое, ведь Амурские тигры – редкий вид. К тому же зоопарки всегда требуют для них особенные условия, чтобы вольеры строго соответствовали требованиям. К слову, вольер в тбилисском зоопарке отлично подходит как для содержания одинокого Тора, так и для двух тигров.
Интересен и тот факт, что теперь зоопарки не продают животных, это считается дурным тоном, говорит Тактакишвили. Сегодня зоопарки дарят друг другу животных.
Остается ждать, когда Тору найдут подружку. Может в Новом году Тигра он перестанет быть одиноким.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:13Чхаидзе: телеканалы закрыты для антиваксеров во благо общества - видео
17:01Каспийский тигр: как в Грузии убили последнего представителя уникального вида
16:55Открытия Военно-грузинской дороги ждут несколько сотен фур с обеих сторон
16:44Саакашвили выдвинул новые требования и дал срок на их исполнение
15:51Жертвы пиротехники: четырем детям пришлось ампутировать пальцы
14:59В Грузии растет число инфицированных "омикроном"
14:27Несчастный случай на производстве: в Рустави погиб рабочий
14:12Легенда мирового спорта: олимпийский чемпион из Грузии Виктор Санеев
13:36Кем оказался застреленный в Греции грузин?
13:18Ковид-статистика Грузии: в новогодние праздники спад инфицирования
12:52Пятая волна коронавируса в Грузии подходит к концу – мнение эксперта
12:32Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году
12:01Новое грузинское кино: Топ-5 лучших фильмов 2021 года
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 943
10:40На дорогах Грузии из-за сложных метеоусловий действуют ограничения
09:36Курс лари на понедельник – 3,0892 GEL/$1
09:02Умер легендарный Виктор Санеев
09:01Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
ВчераРекорд 2022 года: самые грандиозные проекты и развитие Грузии
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение для большегрузов к границе с Россией запрещено