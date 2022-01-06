https://sputnik-georgia.ru/20220106/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-yanvarya-2022-goda-263388547.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 января 2022 года

Какой сегодня церковный праздник: 6 января 2022 года

По православному церковному календарю 6 января 2022 года отмечают Навечерие Рождества Христова или Рождественский Сочельник, последний день поста перед Рождеством Спасителя

2022-01-06T01:00+0400

2022-01-06T01:00+0400

2022-01-06T01:00+0400

религия

справки

церковный праздник

религиозный праздник

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252178551_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b3ee4ea420036a110147f5c0d9030b28.jpg

По церковному календарю 6 января отмечают день памяти Святых Евгении, Клавдии, Прота, Иакинфа и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Рождественский СочельникПо церковному календарю 6 января отмечают Рождественский Сочельник или Навечерие Рождества Христова – предпразднество, последний день поста перед Рождеством Сына Божьего.По православному церковному календарю Рождество Христово празднуют 7 января.Богослужебное название рождественского Сочельника – Навечерие, оно длиннее и торжественнее, чем обычное. Служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром. После литургии на середину храма выносится свеча – перед ней священники поют тропарь Рождества, так как она символизируют Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру, что родился Христос.Священнослужители считают, что предпразднество, специально выделенное в церковном календаре, и необычная служба помогает верующим приблизиться к пониманию того, что произошло в ночь, следующую за Сочельником, две тысячи лет назад.Святые мученикиПо церковному календарю 6 января поминают преподобномучеников Евгению, Прота, Иакинфа и мученицу Клавдию, пострадавших за веру в III веке.Евгения родилась в богатой и знатной семье в Риме, но жила в Александрии, куда ее отца император Коммод (180-192) отправил наместником Египта.Многие знатные юноши добивались руки доброй, красивой и образованной девушки. Но Евгения вступать в брак не хотела. Она, втайне от родителей переодевшись в мужскую одежду, в сопровождении двух рабов – Прота и Иакинфа, ушла в мужской монастырь.В обители все трое приняли крещение от епископа Элия, которому в видении было открыто, кто на самом деле молодой юноша, и он благословил ее в образе монаха Евгения.Однажды молодая вдова, воспылав страстью к юному иноку, отвергнувшему ее любовь, обвинила его в попытке изнасилования. Представ перед правителем Египта, то есть своим отцом, Евгения вынуждена была открыть свою тайну. Родные обрадовались, найдя дочь, которую долго оплакивали и приняли крещение.По доносу язычников, отца Евгении сместили с поста правителя, а христиане Александрии избрали его своим епископом. Новый правитель подослал к святителю убийц – епископ мученически скончался от ран, нанесенных ему во время уединенной молитвы.Овдовев, Клавдия с дочерью уехала в свое поместье, находившееся недалеко от Рима, где Евгения продолжила иноческую жизнь. Клавдия, устроив странноприимный дом, служила вдовам, а дочь многих обратила в истинную веру.Через несколько лет император Галлиен (260-268) вновь начал преследование христиан – многих из них приютили Святые Клавдия и Евгения. За это их схватили и подвергли жестоким пыткам. Евгению казнили в праздник Рождества Христова. Вскоре после этого казнили и Клавдию, а мучеников Прота и Иакинфа обезглавили. Произошло это в 262 году.ИмениныПо церковному календарю 6 января именины отмечают Евгения, Клавдия, Иннокентий, Николай и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников