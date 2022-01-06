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https://sputnik-georgia.ru/20220106/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-yanvarya-2022-goda-263388547.html
Какой сегодня церковный праздник: 6 января 2022 года
Какой сегодня церковный праздник: 6 января 2022 года
По православному церковному календарю 6 января 2022 года отмечают Навечерие Рождества Христова или Рождественский Сочельник, последний день поста перед Рождеством Спасителя
2022-01-06T01:00+0400
2022-01-06T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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По церковному календарю 6 января отмечают день памяти Святых Евгении, Клавдии, Прота, Иакинфа и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Рождественский СочельникПо церковному календарю 6 января отмечают Рождественский Сочельник или Навечерие Рождества Христова – предпразднество, последний день поста перед Рождеством Сына Божьего.По православному церковному календарю Рождество Христово празднуют 7 января.Богослужебное название рождественского Сочельника – Навечерие, оно длиннее и торжественнее, чем обычное. Служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром. После литургии на середину храма выносится свеча – перед ней священники поют тропарь Рождества, так как она символизируют Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру, что родился Христос.Священнослужители считают, что предпразднество, специально выделенное в церковном календаре, и необычная служба помогает верующим приблизиться к пониманию того, что произошло в ночь, следующую за Сочельником, две тысячи лет назад.Святые мученикиПо церковному календарю 6 января поминают преподобномучеников Евгению, Прота, Иакинфа и мученицу Клавдию, пострадавших за веру в III веке.Евгения родилась в богатой и знатной семье в Риме, но жила в Александрии, куда ее отца император Коммод (180-192) отправил наместником Египта.Многие знатные юноши добивались руки доброй, красивой и образованной девушки. Но Евгения вступать в брак не хотела. Она, втайне от родителей переодевшись в мужскую одежду, в сопровождении двух рабов – Прота и Иакинфа, ушла в мужской монастырь.В обители все трое приняли крещение от епископа Элия, которому в видении было открыто, кто на самом деле молодой юноша, и он благословил ее в образе монаха Евгения.Однажды молодая вдова, воспылав страстью к юному иноку, отвергнувшему ее любовь, обвинила его в попытке изнасилования. Представ перед правителем Египта, то есть своим отцом, Евгения вынуждена была открыть свою тайну. Родные обрадовались, найдя дочь, которую долго оплакивали и приняли крещение.По доносу язычников, отца Евгении сместили с поста правителя, а христиане Александрии избрали его своим епископом. Новый правитель подослал к святителю убийц – епископ мученически скончался от ран, нанесенных ему во время уединенной молитвы.Овдовев, Клавдия с дочерью уехала в свое поместье, находившееся недалеко от Рима, где Евгения продолжила иноческую жизнь. Клавдия, устроив странноприимный дом, служила вдовам, а дочь многих обратила в истинную веру.Через несколько лет император Галлиен (260-268) вновь начал преследование христиан – многих из них приютили Святые Клавдия и Евгения. За это их схватили и подвергли жестоким пыткам. Евгению казнили в праздник Рождества Христова. Вскоре после этого казнили и Клавдию, а мучеников Прота и Иакинфа обезглавили. Произошло это в 262 году.ИмениныПо церковному календарю 6 января именины отмечают Евгения, Клавдия, Иннокентий, Николай и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 6 января 2022 года

01:00 06.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliМетехская церковь
Метехская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 6 января 2022 года отмечают Навечерие Рождества Христова или Рождественский Сочельник, последний день поста перед Рождеством Спасителя
По церковному календарю 6 января отмечают день памяти Святых Евгении, Клавдии, Прота, Иакинфа и других.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Рождественский Сочельник

По церковному календарю 6 января отмечают Рождественский Сочельник или Навечерие Рождества Христова – предпразднество, последний день поста перед Рождеством Сына Божьего.
По православному церковному календарю Рождество Христово празднуют 7 января.
Рождественский пост установлен в древние времена с тем, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и встретили Рождество Спасителя с чистым сердцем.
Богослужебное название рождественского Сочельника – Навечерие, оно длиннее и торжественнее, чем обычное. Служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром. После литургии на середину храма выносится свеча – перед ней священники поют тропарь Рождества, так как она символизируют Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру, что родился Христос.
Священнослужители считают, что предпразднество, специально выделенное в церковном календаре, и необычная служба помогает верующим приблизиться к пониманию того, что произошло в ночь, следующую за Сочельником, две тысячи лет назад.

Святые мученики

По церковному календарю 6 января поминают преподобномучеников Евгению, Прота, Иакинфа и мученицу Клавдию, пострадавших за веру в III веке.
Евгения родилась в богатой и знатной семье в Риме, но жила в Александрии, куда ее отца император Коммод (180-192) отправил наместником Египта.
Многие знатные юноши добивались руки доброй, красивой и образованной девушки. Но Евгения вступать в брак не хотела. Она, втайне от родителей переодевшись в мужскую одежду, в сопровождении двух рабов – Прота и Иакинфа, ушла в мужской монастырь.
В обители все трое приняли крещение от епископа Элия, которому в видении было открыто, кто на самом деле молодой юноша, и он благословил ее в образе монаха Евгения.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Однажды молодая вдова, воспылав страстью к юному иноку, отвергнувшему ее любовь, обвинила его в попытке изнасилования. Представ перед правителем Египта, то есть своим отцом, Евгения вынуждена была открыть свою тайну. Родные обрадовались, найдя дочь, которую долго оплакивали и приняли крещение.
По доносу язычников, отца Евгении сместили с поста правителя, а христиане Александрии избрали его своим епископом. Новый правитель подослал к святителю убийц – епископ мученически скончался от ран, нанесенных ему во время уединенной молитвы.
Овдовев, Клавдия с дочерью уехала в свое поместье, находившееся недалеко от Рима, где Евгения продолжила иноческую жизнь. Клавдия, устроив странноприимный дом, служила вдовам, а дочь многих обратила в истинную веру.
Через несколько лет император Галлиен (260-268) вновь начал преследование христиан – многих из них приютили Святые Клавдия и Евгения. За это их схватили и подвергли жестоким пыткам. Евгению казнили в праздник Рождества Христова. Вскоре после этого казнили и Клавдию, а мучеников Прота и Иакинфа обезглавили. Произошло это в 262 году.

Именины

По церковному календарю 6 января именины отмечают Евгения, Клавдия, Иннокентий, Николай и Сергей.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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