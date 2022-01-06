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Курс лари на четверг – 3,0964 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,0964 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0081 лари по отношению к доллару 06.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-06T09:36+0400
2022-01-06T09:36+0400
2022-01-06T09:36+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 января в размере 3,0964 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0081 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 3,0964 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0081 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 января в размере 3,0964 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0081 лари по отношению к доллару.
Почему укрепился лари
- ликбез от главы Нацбанка Грузии
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